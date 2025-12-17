Η αυστηροποίηση των ποινών θα μπορούσε να μειώσει τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: “Παρακράτησαν το υπόλοιπο της εισφοράς του ΕΛΓΑ πριν πιστωθούν στους αγρότες τα οφειλόμενα”

"Ο εμπαιγμός στους αγρότες συνεχίζεται"

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ο εμπαιγμός στους αγρότες συνεχίζεται. Παρακράτησαν το υπόλοιπο της εισφοράς του ΕΛΓΑ πριν πιστωθούν στους αγρότες τα οφειλόμενα” τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει πως “η κυβέρνηση χθες εξήγγειλε την καταβολή της εξόφλησης της Βασικής Ενίσχυσης και των ποσών της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης. Αντί να το υλοποιήσει , όχι μόνο δεν κατεβαλε τα ποσά αλλά προχώρησε στην παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς του ΕΛΓΑ από τις καταθέσεις των δικαιούχων αγροτών πριν πιστωθούν τα παραπάνω οφειλόμενα ποσά. Ο ορισμός του επιτελικού μπάχαλου”.

“Σήμερα το πρωί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με δελτία Τύπου προσπαθεί να δικαιολογηθεί και να ρίξει την ευθύνη αποκλειστικά στον τεχνικό σύμβουλο.

Η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης των δήθεν άριστων έχει χτυπήσει κόκκινο” καταλήγει ο κ. Τσουκαλάς.

