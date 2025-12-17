Τσουκαλάς: “Παρακράτησαν το υπόλοιπο της εισφοράς του ΕΛΓΑ πριν πιστωθούν στους αγρότες τα οφειλόμενα”
"Ο εμπαιγμός στους αγρότες συνεχίζεται"
“Ο εμπαιγμός στους αγρότες συνεχίζεται. Παρακράτησαν το υπόλοιπο της εισφοράς του ΕΛΓΑ πριν πιστωθούν στους αγρότες τα οφειλόμενα” τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.
Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει πως “η κυβέρνηση χθες εξήγγειλε την καταβολή της εξόφλησης της Βασικής Ενίσχυσης και των ποσών της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης. Αντί να το υλοποιήσει , όχι μόνο δεν κατεβαλε τα ποσά αλλά προχώρησε στην παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς του ΕΛΓΑ από τις καταθέσεις των δικαιούχων αγροτών πριν πιστωθούν τα παραπάνω οφειλόμενα ποσά. Ο ορισμός του επιτελικού μπάχαλου”.
“Σήμερα το πρωί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με δελτία Τύπου προσπαθεί να δικαιολογηθεί και να ρίξει την ευθύνη αποκλειστικά στον τεχνικό σύμβουλο.
Η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης των δήθεν άριστων έχει χτυπήσει κόκκινο” καταλήγει ο κ. Τσουκαλάς.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις