Τσουκαλάς για αγρότες: “Η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να προσέλθει σε έναν έντιμο διάλογο χωρίς επιτήδειες ασάφειες”

«Οι διαφορές δεν είναι προσωπικές, όπως πιστεύει ο κ. Μητσοτάκης, αλλά είναι βαθιά πολιτικές», σχολίασε στο ρ/σ Παραπολιτικά 90,1, ο Κώστας Τσουκαλάς, αναφερόμενος στις σχέσεις του Νίκου Ανδρουλάκη με τον πρωθυπουργό.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματις Αλλαγής τόνισε πως «μας χωρίζει, προφανώς, ιδεολογική και αξιακή άβυσσος με μία κυβέρνηση η οποία είναι επικίνδυνη για τη χώρα, διευρύνει τις ανισότητες και μοιράζει στα καρτέλ τον πλούτο της χώρας».

«Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι στην πολιτική για να κάνει φιλίες, αλλά για να είναι χρήσιμος στην κοινωνία διαμορφώνοντας μία εναλλακτική πρόταση εξουσίας, ώστε να απαλλαγεί ο τόπος από τον κ. Μητσοτάκη», συμπλήρωσε.

Χαρακτήρισε ανειλικρινή τη στάση του πρωθυπουργού, σημειώνοντας ότι «ο ίδιος είναι ο εγκέφαλος της πόλωσης η οποία δηλητηριάζει την κοινωνία, επιλέγοντας την τοξικότητα και συμβόλαια πολιτικής εξόντωσης απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη».

Σχετικά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ο επρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ μίλησε για διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι ο πρωθυπουργός «ομολόγησε ότι είναι συνένοχος στο “σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ” δηλώνοντας πως εξοικονόμησε χρήματα που επί 7 χρόνια πήγαιναν αλλού». Παράλληλα, αντέκρουσε τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς για τις πληρωμές στους αγρότες καθώς αντέτεινε:

«Από το ετήσιο κονδύλι της ΚΑΠ ύψους 1,8 δισ. ευρώ, φέτος έχουν δοθεί μόλις 729 εκατομμύρια. Είναι η χειρότερη στην ιστορία καταβολή ΚΑΠ απευθείας σε αγρότες, των τελευταίων ετών και οι αγρότες δεν τρώνε κουτόχορτο».

Ο κ. Τσουκαλάς έθεσε ως προϋπόθεση για την αποκλιμάκωση έναν «έντιμο διάλογο χωρίς επιτήδειες ασάφειες», που θα περιλαμβάνει, όπως είπε, «μία ασπίδα προστασίας ώστε να μην έχουμε πλειστηριασμούς αγροτικής γης για όσους κινδυνεύουν λόγω των καθυστερήσεων στις ενισχύσεις, καθώς και να υπάρξει μία λύση σε σχέση με τον Τειρεσία».

Προσδιόρισε ως πολιτικό στόχο του ΠΑΣΟΚ για το 2026, «να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή. Η μόνη ψήφος που διώχνει τη Νέα Δημοκρατία είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ. Θέλουμε να είμαστε πρώτη δύναμη, έστω και με μία ψήφο, για μια κυβέρνηση που θα προχωρήσει στην οικονομική ανάταξη, την κοινωνική ανόρθωση και τη θεσμική αποκατάσταση».

Τέλος, εξέφρασε την έντονη διαφωνία του ΠΑΣΟΚ με την πρόταση του προέδρου της Βουλής, κ. Κακλαμάνη για όριο 5% στη Βουλή, καλώντας τον «να μην εμφανίζεται ως προπομπός του πρωθυπουργού στην επιχείρηση αλλοίωσης της αναλογικότητας του εκλογικού νόμου».

Εξέφρασε ακόμη την διαφωνία του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ χαρακτηρίζοντας ταυτόχρονα ως ανεξήγητη την πρόταση για περιορισμό της προβολής της Εξεταστικής Επιτροπής από το κανάλι της Βουλής. «Μπλόκο στη διαφάνεια και τη λογοδοσία δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να μπει, όσο και αν το θέλει η κυβέρνηση» τόνισε ο κ. Τσουκαλάς.