Σοφιανός: “Οι αγρότες δεν έχουν να χάσουν τίποτα, έρχονται χειρότερες μέρες για τον ελληνικό λαό με την Ελλάδα στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ”

«Η κυβέρνηση την Τρίτη πρέπει να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις στα συγκεκριμένα αιτήματα επιβίωσης του συγκλονιστικού αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών» επισήμανε ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ στην παρέμβασή του στην ERTnews.

«Η κυβέρνηση τα δοκίμασε όλα και απέτυχε» είπε, συμπληρώνοντας ότι «αυτό έγινε καθώς απέναντι στην κυβέρνηση είναι ένα οργανωμένο, ενωμένο και αγωνιστικό αγροτικό κίνημα».

«Οι αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα πάνω από 40 μέρες δεν έχουν να χάσουν τίποτα» τόνισε και πρόσθεσε πως «θα συνεχίσουν τον αγώνα, αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους».

Τα αιτήματα δεν είναι «παράλογα» επσήμανε, παραθέτοντας στοιχεία για «τις εξαγγελίες της κυβέρνησης την ώρα που όσα διεκδικούν οι αγρότες παρέχονται για τη διαφύλαξη της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων».

Ο Νίκος Σοφιανός αναφέρθηκε και στην «εχθρική για τον λαό συμφωνία της ΕΕ με τις χώρες της Mercosur», σημειώνοντας ότι «αυτοί που θα κερδίσουν είναι οι ευρωπαϊκοί βιομηχανικοί όμιλοι».

Στη συνέχεια υπογράμμισε πως «οι κινητοποιήσεις του λαού διεξάγονται σε συνθήκες γενικευμένης πολεμικής προετοιμασίας, με εκατοντάδες δισ. να δίνονται στην πολεμική οικονομία γεγονός που αποδεικνύει ότι οι αγώνες επιβίωσης σήμερα πρέπει να συγκρούονται με αυτό το σύστημα».

Απαντώντας στον ισχυρισμό ότι «το ΝΑΤΟ μας προστατεύει» σημείωσε πως «οι ιμπεριαλιστές με κυνισμό ομολογούν τους στόχους τους, με την ελληνική κυβέρνηση να δαπανά δισ. για να στηρίζει το καθεστώς Ζελένσκι ώστε να σφάζονται οι λαοί στον πόλεμο του ΝΑΤΟ με την Ρωσία».

«Ο “μονόδρομος” της εμπλοκής στα σχέδια των ευρωατλαντικών δεν “έφερε κανένα αποτέλεσμα” και ο “ρεαλισμός” που επικαλούνται δεν έχει καμία σχέση με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού», είπε προσθέτοντας πως «το κρίσιμο ζητούμενο σήμερα είναι να διαμορφωθούν όροι αμφισβήτησης αυτών των επικίνδυνων “δεδομένων” που δημιουργεί ο καπιταλισμός».

«Ο καπιταλισμός, αυτή η οικονομία και η Ελλάδα στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ υπόσχονται πολύ χειρότερες μέρες για τον ελληνικό λαό» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ν. Σοφιανός σχολίασε, ερωτηθείς σχετικά, και τις εξελίξεις στο πολιτικό σύστημα μετά και την ανακοίνωση της πρόθεσης της Μ. Καρυστιανού να κάνει κόμμα και τα αποτελέσματα δημοσκοπήσεων σημειώνοντας:

«Υπάρχει ένας κόσμος που προβληματίζεται και σε αυτόν τον κόσμο εμείς μιλάμε πολιτικά. Αυτή τη στιγμή έχεις ένα αστικό πολιτικό σύστημα κινούμενη άμμο, δεν ξέρουν τι θα τους ξημερώσει, και μιλάω για τα άλλα κόμματα, όχι το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ έχει πολιτική πρόταση άλλης εξουσίας, διακυβέρνησης σε αυτή τη χώρα, έχει άλλες στρατηγικές επιλογές.

Ταυτόχρονα, όμως, είναι μέσα στον ελληνικό λαό. Δύο χρόνια τώρα, το ΚΚΕ πρωτοστατεί για να μην θαφτεί το έγκλημα των Τεμπών. Βεβαίως η κ. Καρυστιανού έχει δικαίωμα να κάνει κόμμα και βεβαίως είναι μια χαροκαμένη μάνα, όπως και οι άλλοι χαροκαμένοι γονείς οι οποίοι λένε ότι δεν θέλουμε ο πόνος μας και ο αγώνας μας να καπελωθεί από κανένα πολιτικό δεδομένο που θέλει να κάνει η κ. Καρυστιανού. Προφανώς θα πει θέσεις, θα εμφανίσει πρόσωπα γιατί όλα αυτά για «σοφούς», διαφθορά και διαφάνεια και δικαιοσύνη, από μόνα τους δεν λένε τίποτα».

«Στη βάση αυτή δίνουμε έναν αγώνα πολιτικό, θεωρούμε ότι το ΚΚΕ βρίσκεται σε μια περίοδο που διευρύνεται η εκλογική, πολιτική και ιδεολογική του επιρροή στην ελληνική κοινωνία και αυτό θα αποτυπωθεί και στις κάλπες όταν γίνουν. Πριν τις κάλπες, όμως, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε γιατί απέναντί μας έχουμε μια κυβέρνηση αντιλαϊκή-αντεργατική που νομίζει ότι μπορεί να παίζει μόνη της. Δεν παίζει μόνη της, οι αγρότες το έδειξαν, οι στρατιωτικοί το έδειξαν, θα το δείξουν σημαντικά τμήματα του λαού μας, όλο το επόμενο διάστημα» κατέληξε ο Ν. Σοφιανός.