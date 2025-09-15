ΠΑΣΟΚ: “Βαθιά εκτεθειμένοι όσοι επέλεξαν να εργαλειοποιήσουν την υπόθεση Novartis”

To ΠΑΣΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση σχολιάζοντας τις εξελίξεις στην υπόθεση Novartis μετά την καταδίκη των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων.

«Η καταδίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση της NOVARTIS είναι η αρχή ώστε να πέσει φως σε αυτό το σκάνδαλο, που κάποιοι επέλεξαν να εργαλειοποιήσουν για πολιτικούς λόγους», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωση του. Και σημειώνει: «Σήμερα είναι βαρύτατα εκτεθειμένοι».