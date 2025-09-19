ΠΑΣΟΚ: Αίτημα για άμεση κατάθεση εγγράφων στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι τέσσερις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, απέστειλαν επιστολή στον πρόεδρο της Επιτροπής, Ανδρέα Νικολακόπουλο, ζητώντας την άμεση υποβολή σειράς εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση. Το αίτημα αυτό κατατέθηκε ενόψει της έναρξης της διαδικασίας κατάθεσης μαρτύρων.

Όπως τονίζουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, «είναι αναγκαία η άμεση κατάθεση των εγγράφων στην Εξεταστική προκειμένου να καταστεί δυνατή η στοιχειώδης εξέταση των πρώτων μαρτύρων την επόμενη Τετάρτη και Πέμπτη 24 και 25 Σεπτεμβρίου, που θα είναι οι πρόσφατα διατελέσαντες πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ» ενώ επιφυλάσσονται για την αναζήτηση συμπληρωματικών στοιχείων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεταξύ άλλων, τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής ζητούν να κατατεθούν: