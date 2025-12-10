“Μασάζ” Τσιάρα στους βουλευτές της ΝΔ για το αγροτικό μετά το “ξέσπασμα” των 6 “γαλάζιων” για τις πληρωμές

Την ώρα που οι κινητοποιήσεις των αγροτών ώρα με την ώρα φουντώνουν, πληθαίνουν οι διεργασίες στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.

Η κυβέρνηση εξακολουθεί να εκπέμπει το μήνυμα για συντεταγμένο διάλογο προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που διαμαρτύρονται, με την προϋπόθεση να υπάρξει ενιαία εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα.

Έτσι, για σήμερα στις 15:00, στα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος στην Πειραιώς, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας έχει συγκαλέσει ευρεία σύσκεψη ενημέρωσης με τους βουλευτές της ΝΔ για το αγροτικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κώστας Τσιάρας θα εξηγήσει στους βουλευτές πως η “γραμμή” της κυβέρνησης πως επιδιώκει τον διάλογο, ετοιμάζει ένα πακέτο νέων διευκολύνσεων πως προχωρά κανονικά τις πληρωμές και μέσα στο Δεκέμβριο.

Η ενημέρωση θα γίνει στον απόηχο της κοινής δήλωσης των έξι γαλάζιων βουλευτών, που κατήγγειλαν “καταχρηστικούς και άδικους αποκλεισμούς δικαιούχων” από την πληρωμή του Μέτρου 23 που αφορά σε απώλεια εισοδήματος από φυσικές καταστροφές, αλλά και ενόψει της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ που προγραμματίζεται για την Παρασκευή 12/12.

Ειδικότερα, οι βουλευτές της ΝΔ, Φ. Αραμπατζή – Σέρρες, Θ. Καράογλου – Θεσσαλονίκη, Ν. Παναγιωτόπουλου – Καβάλα, Δ. Κυριαζίδη – Δράμα, Γ. Πασχαλίδη – Καβάλα και Γ. Ιωάννη – Χαλκιδική, σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους απαιτούσαν ουσιαστικά από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να αποδεσμεύσει τις πληρωμές σε αγρότες δικαιούχους, που είχαν μπλοκαριστεί από την πληρωμή για το Μέτρο 23.

“ΔΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ με ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ και ΑΙΟΛΑ ΝΟΜΙΚΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ και ΤΕΧΝΙΚΑ κριτήρια να αποκλείονται ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ, πραγματικοί δικαιούχοι από μια εισοδηματική ενίσχυση αντισταθμίσματος απώλειας εισοδήματος από φυσικές καταστροφές του 2024” τόνιζαν και πρόσθεταν πως δεν νοείται το κράτος να αμφισβητεί τις δικές του πράξεις και να αυτοαναιρείται».

Η απάντηση της κυβέρνησης για τις πληρωμές

Σχετικά με την πληρωμή για το Μέτρο 23 η κυβέρνηση υπενθυμίζει, πάντως, πως είναι

έκτακτη, προσωρινή στήριξη ρευστότητας στους γεωργούς που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, μετά την 1η Ιανουαρίου 2024.

Οι δικαιούχοι είναι 131.444 και το συνολικό ποσό 157.466.387,8 ευρώ. Οι συγκεκριμένες πληρωμές είναι αφορολόγητες, ακατάσχετες και δεν εκχωρούνται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων.

Δεν έχουν περιληφθεί στις καταστάσεις πληρωμής γεωργοί/μελισσοκόμοι (περίπου 9.000), οι οποίοι είτε εντοπίζονται να μην έχουν συμμορφωθεί ως προς τις υποχρεώσεις τους έναντι των ενωσιακών διατάξεων, είτε βρίσκονται σε διαδικασία διερεύνησης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή άλλες ελεγκτικές αρχές.

Μέχρι τα τέλη του έτους θα ακολουθήσει συμπληρωματική πληρωμή με ανακατανομή πιστώσεων. Το Μέτρο 23 ενεργοποιείται για πρώτη φορά στη χώρα τονίζεται, «δίνοντας ουσιαστική ανάσα σε χιλιάδες παραγωγούς που βρέθηκαν μπροστά σε μεγάλες απώλειες».