Μαρινάκης: “Σε αυτό το δρόμο θα συνεχίσουμε με μόνο μας στόχο να ψηλώνει ουσιαστικά η χώρα”

«Νομίζω η χθεσινή ημέρα ήταν άλλη μια ημέρα που επιβεβαιώθηκε η άποψη, η στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης, όχι μόνο η άποψη, για μια ουσιαστικά υπερήφανη, χωρίς ψευτοπατριωτικές κορώνες, εξωτερική πολιτική.

Και διαψεύστηκαν για ακόμα μια φορά όλοι όσοι, είτε από το πολιτικό σύστημα είτε από κάποια Μέσα μαζικής ενημέρωσης, έλεγαν ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος η παρουσία του πρωθυπουργού στην Τουρκία, εντάσσοντας αυτή την κριτική σε μια ευρύτερη άδικη κριτική περί ενδοτικότητας, υποχωρητικότητας και μιας εξωτερικής πολιτικής, τέλος πάντων, που κάνει κακό στο τέλος της ημέρας στα εθνικά συμφέροντα» τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, για την συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Ταγίπ Ερντογάν.

«Ο πρωθυπουργός παρών, για ακόμα μια φορά, έθεσε όλα τα θέματα. Τα θέματα τα οποία αποτελούν διαχρονική εθνική γραμμή, εθνική θέση, τα έθεσε με σαφήνεια, με αποφασιστικότητα και στην πραγματικότητα η παρουσία του εκεί ήταν η καλύτερη δυνατή απάντηση σε αυτούς που έλεγαν να μην πάμε. Γιατί; Γιατί όπως συνέβη και σε άλλες περιπτώσεις, η άλλη πλευρά, αυτά τα οποία λέει, στα οποία διαφωνούμε, είτε γιατί είναι ενάντια στο διεθνές δίκαιο είτε γιατί είναι ενάντια στην ιστορία θα συνεχίσει να τα λέει. Η διαφορά με την παρουσία μας είναι ότι υπάρχει απάντηση, υπάρχει απάντηση με επιχειρήματα και υπάρχει απάντηση με αποφασιστικότητα.

Και στο τέλος της ημέρας, αν δει κανείς και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα χαμηλής πολιτικής όπως τα ανέλυσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, καταλαβαίνει κανείς ότι όχι απλά δε χάνει η χώρα στο οτιδήποτε από μια τέτοια λογική διαλόγου, αλλά αντιθέτως κερδίζει πολλά και σημαντικά. Σε αυτό λοιπόν το δρόμο θα συνεχίσουμε, ακριβώς με την ίδια λογική, με μόνο μας στόχο, πραγματικά μόνο στόχο, να ψηλώνει ουσιαστικά η χώρα» πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το εάν η Ελλάδα θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης για την Γάζα ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Αυτή τη στιγμή, στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ινδία. Δύο πολύ σημαντικές για την ελληνική εξωτερική πολιτική και τα εθνικά συμφέροντα επισκέψεις, οι οποίες είναι προγραμματισμένες εδώ και καιρό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Άρα, αυτό το οποίο με ρωτήσατε δεν είναι στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού. Αν υπάρχει κάποια οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση, θα επανέλθω».