Μαρινάκης: “Οι πολίτες θα δουν τα θετικά αποτελέσματα από 1η Ιανουαρίου 2026 – Στις κάλπες δεν υπάρχουν αναποφάσιστοι”

«Παρά τις θεωρίες της αντιπολίτευσης το σημαντικό είναι οι πολιτικές να αποδίδουν κι αυτό θα το δουν στην τσέπη οι πολίτες από την 1η Ιανουαρίου του 2026» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στην ΕΡΤ, με αφορμή το σημερινό υπουργικό συμβούλιο.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μαρινάκης είπε: «Η κυβέρνηση κάνει όσα βήματα παραπάνω μπορεί, ούτως ώστε να τρέξει πιο γρήγορα από τη φθορά που προκαλεί η εισαγόμενη ακρίβεια. Έχουμε καταφέρει και έχουμε αυξήσει με σταθερό και μόνιμο τρόπο τα εισοδήματα των πολιτών. Είναι μια μάχη, που πρέπει να τη δώσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, με σοβαρότητα, χωρίς αλαζονεία και θεωρώ ότι η διαφορά των εκλογών από τις δημοσκοπήσεις είναι ότι στις κάλπες δεν υπάρχουν αναποφάσιστοι. Θα φέρει η αντιπολίτευση τις θεωρίες της, δυστυχώς, αλλά σας το λέω, ο κόσμος ψηφίζει για τη ζωή του».

Όπως επισήμανε, νωρίτερα από την 1η Ιανουαρίου θα δούν θετικά αποτελέσματα «στην τσέπη» οι ένστολοι, ενώ ακολουθούν οι μισθωτοί, του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. «Στόχος μας είναι κάθε κίνηση που κάνουμε να αποτυπώνεται στην καθημερινότητα των πολιτών. Θεωρώ ότι το να χάνουμε χρόνο κοιτώντας δεξιά και αριστερά, χωρίς να υποτιμώ καμία δημοσκοπική μέτρηση, τις κοιτάμε όλες με πολύ μεγάλη προσοχή και σεβασμό. Αλλά το σημαντικό είναι η κυβέρνηση να φέρει αποτέλεσμα σε όλους τους τομείς. Υπάρχουν αστοχίες που διορθώνονται. Πολιτευόμαστε και ενώπιον της κοινωνίας, σε ένα ιδιαιτέρως τοξικό περιβάλλον, όπου έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία δεν θέλει να κάνουμε τη συζήτηση που ενδιαφέρει τον κόσμο».

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έστειλει το μήνυμα ότι «ούτε σπιθαμή δεν θα αλλάξει η κυβερνητική πολιτική για να έχουμε συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν αν και η επικοινωνία δεν έχει διακοπεί».

«Έχουμε αποφασίσει να ασκήσουμε μια πολιτική ενεργητική στο πεδίο, χωρίς τυμπανοκρουσίες και χωρίς μαξιμαλιστική ρητορική που έχει αποτέλεσμα την ΑΟΖ με την Αίγυπτο, την Ιταλία, την επέκταση στο Ιόνιο 12 ναυτικά μίλια, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, το αίτημα για άρση του casus belli, μια σειρά από πρωτοβουλίες, εξοπλιστικά προγράμματα F-16 και F-35 που για άλλα κράτη, όπως η γείτονα χώρα είναι ζητούμενα και για εμάς είναι δεδομένα» είπε χαρακτηριστικά.

«Παράλληλα, επιλογή μας είναι και ο διάλογος, γιατί θεωρούμε ότι ο διάλογος μέχρι τώρα έχει παράξει σημαντικά αποτελέσματα και μια καλύτερη συνεννόηση στην αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης και εκμηδενισμός σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πάντων».

Ο ίδιος χαρακτήρισε «ιερό αγώνα» την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι κατηγορώντας πολιτικούς αρχηγούς για συντονισμένη εργαλειοποίηση λέγοντας ότι «κάνουν τα πάντα για να καθυστερήσει η δίκη» και σηκώνουν το θέμα κάθε φορά που πέφτουν δημοσκοπικά με ειδική αναφορά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ερωτηθείς, για τις καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι «θα τοποθετηθούν 80 νέοι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας» σημειώνοντας, παράλληλα, ότι οι υπεύθυνοι των καθυστερήσεων «δεν τιμωρούν την υπηρεσία Πολιτικής Αερπορίας αλλά τους πολίτες και τους επισκέπτες στη χώρα».

Σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η Εξεταστική Επιτροπή είναι ευκαιρία για απαντήσεις: «Δεν έχουμε αρνηθεί κανένα όνομα μέχρι σήμερα, αλλά υπάρχει μια σειρά στα πράγματα, όταν ερευνάς για 2,7 δισ. που έχουν πληρώσει άνθρωποι που δεν τους περισσεύει ούτε ένα ευρώ. Προφανώς και πρέπει οι μπαταχτσήδες να πληρώσουν και να πάρουν την ποινή που προβλέπει ο νόμος, αλλά παράλληλα το κράτος οφείλει να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ για τους πραγματικούς δικαιούχους».

Ειδικά για τη στάση της αντιπολίτευσης στο θέμα αυτό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε ότι «στο ΠΑΣΟΚ έχει κολλήσει η βελόνα κι επαναλαμβάνεται για τον Μυλωνάκη ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στο μοτίβο για το οποίο μετά το 2019 ως αντιπολίτευση πήρε απάντηση από την κοινωνία».

«Εφόσον συντρέχουν λόγοι για τους οποίους πρέπει να έρθει κάποιος πέραν τον πρώτων μαρτύρων στην εξεταστική, εμείς θα αποδεχτούμε, αν είναι σοβαροί. Εγώ δεν θυμάμαι ξανά καμία κυβέρνηση να κάνει διασταύρωση, ούτε να επιστρέφει πίσω στην κοινωνία τα κλεμμένα. Το ξαναλέω, δεν είμαστε άμοιροι ευθυνών επειδή εμείς το κάναμε και με καθυστέρηση. Αλλά όλοι αυτοί που κουνάνε το δάχτυλο,δεν θυμάμαι να έχουν ποτέ βγάλει μία είδηση έστω για τα πρόστιμα» συμπλήρωσε ο Παύλος Μαρινάκης.