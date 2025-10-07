Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ για Πάνο Ρούτσι: Αποτέλεσμα του αγώνα του η μετατόπιση της ΝΔ και της Δικαιοσύνης – Επαγρύπνηση για τα εμπόδια που θα μπουν

Τι ανέφερε η ανακοίνωση

DEBATER NEWSROOM

Θέση για την απόφαση του Πάνου Ρούτσι να σταματήσει την απεργία πείνας μετά από 23 ημέρες πήρε με ανακοίνωση του το ΚΚΕ.

«Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα του αγώνα του Π. Ρούτσι και όλων των συγγενών των θυμάτων, αλλά και της συμπαράστασης του λαού και της νεολαίας, που ανάγκασαν την κυβέρνηση της ΝΔ και την αστική δικαιοσύνη να μετατοπιστούν από την αρχική τους αδιάλλακτη στάση απέναντι στα αυτονόητα δίκαια αιτήματα» ανέφερε αρχικά η ανακοίνωση για να προσθέσει:

«Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται επαγρύπνηση για να αποτύχουν τα νέα εμπόδια που ενδεχομένως θα επιχειρηθεί να μπουν στην προσπάθεια αναζήτησης της αλήθειας, αλλά και για να αχρηστευθούν όλοι οι μηχανισμοί συγκάλυψης.

Ο ίδιος ο λαός και το κίνημά του είναι ο μόνος που μπορεί να εγγυηθεί ότι θα υπάρξει τελικά πραγματική δικαίωση, με την ανατροπή των ίδιων των αιτιών που οδήγησαν στο έγκλημα και την τιμωρία όλων των ενόχων, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται».

