Κασσελάκης: «Ακραία ενέργεια» – Το μήνυμα για το αίτημα του Παναθηναϊκού για ανάκληση της ελληνικής ιθαγένειας του Τόμας Ουόκαπ

ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
Γεράσιμος Λυμπέρης

Θέση για το αίτημα που κατέθεσε ο Παναθηναϊκός AKTOR για ανάκληση της ελληνικής ιθαγένειας του Τόμας Ουόκαπ πήρε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο X (πρώην Twiiter) είναι μια «ακραία ενέργεια» η οποία «στερείται κάθε λογικής».

«Η κατάθεση αίτησης ανάκλησης της ελληνικής ιθαγένειας εκ μέρους της ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατά του καλοσθαιριστή Τόμας Γουόκαπ, τρία χρόνια μετά την τιμητική πολιτογράφησή του ως Έλληνα, ο οποίος μάλιστα έχει φορέσει την φανέλα της Εθνικής Ομάδας και της Ολυμπιακής Ομάδας μπάσκετ και έχει υπηρετήσει και στις ένοπλες δυνάμεις, στερείται κάθε λογικής και νομικής βάσης.

Πρόκειται για μια ακραία ενέργεια, η οποία υπονομεύει το υπόβαθρο της ίδιας της τιμητικής πολιτογράφησης και, εν προκειμένω, για έναν αθλητή που είναι ενεργός και μπορεί να συμβάλει περαιτέρω σε υψηλές διακρίσεις της Εθνικής Ομάδας τα επόμενα χρόνια» ανέφερε.

