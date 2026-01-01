Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Κακλαμάνης: "Το 2026 όλες οι ελπίδες, τα όνειρα και οι προσδοκίες να βρουν τον προορισμό τους"

"Οι επιλογές όλων μας να μας κάνουν περήφανους κάθε μέρα"

Κακλαμάνης: “Το 2026 όλες οι ελπίδες, τα όνειρα και οι προσδοκίες να βρουν τον προορισμό τους”
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Τις ευχές του για το 2026 έστειλε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης μέσω μηνύματος που απηύθυνε, λέγοντας:

«Ελληνίδες και Έλληνες, με ρίζα ή με ψυχή στην Ελλάδα, σε κάθε γωνιά της και παντού στον κόσμο,

Χρόνια Πολλά!

Μέσα από την καρδιά μου, στέλνω στον καθένα σας τις ευχές μου για υγεία, καλοτυχία, ειρήνη και αγάπη. Εύχομαι το 2026 όλες οι ελπίδες, τα όνειρα και οι προσδοκίες να βρουν τον προορισμό τους. Και, κυρίως, να μας βρουν ενωμένους. Γιατί μόνο έτσι πάει η ζωή μπροστά…

Ας είναι λοιπόν, οι επιλογές όλων μας -από τη Βουλή ώς τη ζωή- να μας κάνουν περήφανους κάθε μέρα, από σήμερα και για πάντα.

Καλή Χρονιά!»

