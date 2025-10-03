Χαρίτσης: «Απαιτώ από την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε διπλωματικό διάβημα προς το Ισραήλ»

Με ανάρτηση στα social media, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, ζητάει από την ελληνική κυβέρνηση «διπλωματικό διάβημα προς το Ισραήλ».

Ο Αλ. Χαρίτσης σχολιάζει βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, στο οποίο Ισραηλινός υπουργός αποκαλεί τρομοκράτες τους συλληφθέντες από την ανθρωπιστική αποστολή, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και Έλληνες.

«Δείτε αυτό το βίντεο. Ο Μπεν Γκβιρ είναι υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ και πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος Εβραϊκή Δύναμη. Χλευάζει και αποκαλεί “τρομοκράτες” τους απαχθέντες που υποχρεώνονται να είναι οκλαδόν μπροστά του», σημειώνει ο Αλ. Χαρίτσης και συνεχίζει:

«Ποιος; Ο φασίστας στον οποίο χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Αυστραλία και ο Καναδάς έχουν επιβάλει κυρώσεις για πρόκληση σε βία. Απέναντι του έχει το βλέμμα της αξιοπρέπειας. Των αγωνιστών. Των ανθρώπων της αλληλεγγύης. Των δικών μας ανθρώπων. Στην πρώτη σειρά διακρίνεται η βουλεύτριά μας, Πέτη Πέρκα».

«Και μετά από όλα αυτά, η ελληνική κυβέρνηση εξακολουθεί να σιωπά. Κύριε Μητσοτάκη είναι δυνατόν να σιωπάτε την ώρα που μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου αποκαλείται “τρομοκράτης”; Την ώρα που ταπεινώνονται έτσι 27 Έλληνες πολίτες; Δεν υπάρχει όριο στη δουλοπρέπεια σας προς τον καταζητούμενο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο Νετανιάχου;», αναφέρει η ανάρτηση και καταλήγει:

«Απαιτώ από την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε διπλωματικό διάβημα προς το Ισραήλ και να διασφαλίσει την άμεση και ασφαλή επιστροφή των Ελλήνων πολιτών στη χώρα μας».