Χαρίτσης: «Απαιτώ από την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε διπλωματικό διάβημα προς το Ισραήλ»
«Και μετά από όλα αυτά, η ελληνική κυβέρνηση εξακολουθεί να σιωπά»
Με ανάρτηση στα social media, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, ζητάει από την ελληνική κυβέρνηση «διπλωματικό διάβημα προς το Ισραήλ».
Ο Αλ. Χαρίτσης σχολιάζει βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, στο οποίο Ισραηλινός υπουργός αποκαλεί τρομοκράτες τους συλληφθέντες από την ανθρωπιστική αποστολή, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και Έλληνες.
«Δείτε αυτό το βίντεο. Ο Μπεν Γκβιρ είναι υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ και πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος Εβραϊκή Δύναμη. Χλευάζει και αποκαλεί “τρομοκράτες” τους απαχθέντες που υποχρεώνονται να είναι οκλαδόν μπροστά του», σημειώνει ο Αλ. Χαρίτσης και συνεχίζει:
«Ποιος; Ο φασίστας στον οποίο χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Αυστραλία και ο Καναδάς έχουν επιβάλει κυρώσεις για πρόκληση σε βία. Απέναντι του έχει το βλέμμα της αξιοπρέπειας. Των αγωνιστών. Των ανθρώπων της αλληλεγγύης. Των δικών μας ανθρώπων. Στην πρώτη σειρά διακρίνεται η βουλεύτριά μας, Πέτη Πέρκα».
«Και μετά από όλα αυτά, η ελληνική κυβέρνηση εξακολουθεί να σιωπά. Κύριε Μητσοτάκη είναι δυνατόν να σιωπάτε την ώρα που μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου αποκαλείται “τρομοκράτης”; Την ώρα που ταπεινώνονται έτσι 27 Έλληνες πολίτες; Δεν υπάρχει όριο στη δουλοπρέπεια σας προς τον καταζητούμενο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο Νετανιάχου;», αναφέρει η ανάρτηση και καταλήγει:
«Απαιτώ από την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε διπλωματικό διάβημα προς το Ισραήλ και να διασφαλίσει την άμεση και ασφαλή επιστροφή των Ελλήνων πολιτών στη χώρα μας».
Δείτε αυτό το βίντεο. Ο Μπεν Γκβιρ είναι υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ και πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος Εβραϊκή Δύναμη.
Χλευάζει και αποκαλεί «τρομοκράτες» τους απαχθέντες που υποχρεώνονται να είναι οκλαδόν μπροστά του. Ποιος; Ο φασίστας στον οποίο χώρες όπως η… pic.twitter.com/kffNLQtrP4— Αλέξης Χαρίτσης (@alexischaritsis) October 3, 2025
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις