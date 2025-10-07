Αλέξης Τσίπρας: Ετοιμάζει κόμμα με πολλές καινοτομίες – Η οργανωτική δομή που αναμένεται να έχει

Ένα κόμμα το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν θα θυμίζει τα κλασικά ελληνικά κόμματα φαίνεται να ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας.

Λίγες ώρες μετά την παραίτηση του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας και το επιτελείο του έχουν πιάσει «δουλειά» προκειμένου να ετοιμάσουν την οργανωτική δομή του νέου κόμματος που θα έχει πολλά νέα στοιχεία από αυτά που ξέρουμε στο πολιτικό πεδίο όλα αυτά τα χρόνια.

Όπως παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Η επόμενη μέρα» στο Action 24 την Τρίτη 7/10 το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αναμένεται να έχει σε πρώτο ρόλο τον πρόεδρο του, ενώ από κάτω του θα βρίσκονται ένας Γενικός Διευθυντής αλλά και ένα επιστημονικό συμβούλιο. Από εκεί και πέρα, πιο κάτω θα είναι η ηγετική ομάδα αλλά και οι υποψήφιοι βουλευτές.

Μάλιστα, ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται πως θα προχωρήσει σε μια κίνηση που έκανε και όταν ήταν στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δίνοντας κομβικούς ρόλους στο νέο του κόμμα σε νέους ανθρώπους.