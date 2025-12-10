Νέες αποκαρδιωτικές εικόνες από τη λίμνη του Μόρνου – Ακόμα πιο εμφανή τα σημάδια της λειψυδρίας

Εντείνουν την ανησυχία για τη λειψυδρία οι νέες εικόνες που βλέπουν το “φως” από τη λίμνη του Μόρνου, όπου τελευταία έχει πέσει πολύ η στάθμη των νερών.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, όπως μαρτυρούν οι φωτογραφίες του Αντώνη Νικολόπουλου για λογαριασμό του πρακτορείου Eurokinissi. Χαρακτηριστικές είναι και οι εικόνες με το χωριό Κάλλιο, που τα τελευταία χρόνια έχει αναδυθεί ξανά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΥΔΑΠ, την Τρίτη 9/12 τα αποθέματα στον ταμιευτήρα του Μόρνου ανέρχονταν σε 187.363.000 κυβικά μέτρα νερού.

Είναι εμφανώς αυξημένα τα αποθέματα από τα 169 εκατομμύρια κυβικά μέτρα στις 30 Νοεμβρίου, αλλά παραμένουν χαμηλά.

Δείτε το φωτορεπορτάζ του πρακτορείου Eurokinissi:

ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Εν τω μεταξύ, οι τόνοι νερού που έπεσαν στην Στερεά Ελλάδα κατά την διάρκεια της κακοκαιρίας Byron δεν βοήθησαν ιδιαίτερα ως προς το φαινόμενο της ξηρασίας στη λίμνη Μόρνου, που αποτελεί την κύρια πηγή νερού για την Αττική.

Σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, το τετραήμερο 03-06/12/2025, μόνο 43 χιλιοστά καταγράφησαν στο σταθμό του Κονιάκου και 49 χιλιοστά στο σταθμό στο Φράγμα Μόρνου.

Όπως διακρίνεται και στα δύο διαγράμματα που ακολουθούν και στους 2 σταθμούς η ετήσια βροχή ως και τις 08/12/2025 είναι σημαντικά χαμηλότερη της μέσης τιμής των 10 τελευταίων ετών. Πιο συγκεκριμένα στο σταθμό του Κονιάκου έχουν καταγραφεί συνολικά 595 χιλιοστά βροχής και στο σταθμό του Φράγματος Μόρνου 653 χιλιοστά βροχής.