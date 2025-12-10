Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών;
Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Νέες αποκαρδιωτικές εικόνες από τη λίμνη του Μόρνου – Ακόμα πιο εμφανή τα σημάδια της λειψυδρίας

Ποια είναι η κατάσταση μετά τις πρόσφατες βροχές

Νέες αποκαρδιωτικές εικόνες από τη λίμνη του Μόρνου – Ακόμα πιο εμφανή τα σημάδια της λειψυδρίας
DEBATER NEWSROOM

Εντείνουν την ανησυχία για τη λειψυδρία οι νέες εικόνες που βλέπουν το “φως” από τη λίμνη του Μόρνου, όπου τελευταία έχει πέσει πολύ η στάθμη των νερών.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, όπως μαρτυρούν οι φωτογραφίες του Αντώνη Νικολόπουλου για λογαριασμό του πρακτορείου Eurokinissi. Χαρακτηριστικές είναι και οι εικόνες με το χωριό Κάλλιο, που τα τελευταία χρόνια έχει αναδυθεί ξανά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΥΔΑΠ, την Τρίτη 9/12 τα αποθέματα στον ταμιευτήρα του Μόρνου ανέρχονταν σε 187.363.000 κυβικά μέτρα νερού.

Είναι εμφανώς αυξημένα τα αποθέματα από τα 169 εκατομμύρια κυβικά μέτρα στις 30 Νοεμβρίου, αλλά παραμένουν χαμηλά.

Δείτε το φωτορεπορτάζ του πρακτορείου Eurokinissi:

Λίμνη Μόρνου
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Εν τω μεταξύ, οι τόνοι νερού που έπεσαν στην Στερεά Ελλάδα κατά την διάρκεια της κακοκαιρίας Byron δεν βοήθησαν ιδιαίτερα ως προς το φαινόμενο της ξηρασίας στη λίμνη Μόρνου, που αποτελεί την κύρια πηγή νερού για την Αττική.

Σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, το τετραήμερο 03-06/12/2025, μόνο 43 χιλιοστά καταγράφησαν στο σταθμό του Κονιάκου και 49 χιλιοστά στο σταθμό στο Φράγμα Μόρνου.

Όπως διακρίνεται και στα δύο διαγράμματα που ακολουθούν και στους 2 σταθμούς η ετήσια βροχή ως και τις 08/12/2025 είναι σημαντικά χαμηλότερη της μέσης τιμής των 10 τελευταίων ετών. Πιο συγκεκριμένα στο σταθμό του Κονιάκου έχουν καταγραφεί συνολικά 595 χιλιοστά βροχής και στο σταθμό του Φράγματος Μόρνου 653 χιλιοστά βροχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Κλίμα: Το 2025 οδεύει να γίνει το δεύτερο θερμότερο έτος που καταγράφτηκε ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κλίμα: Το 2025 οδεύει να γίνει το δεύτερο θερμότερο έτος που καταγράφτηκε ποτέ

Η χρονιά που τελειώνει οδεύει να ισοφαρίσει το 2023 και να γίνει η δεύτερη πιο ζεστή που καταγράφτηκε ποτέ στον πλανήτη, σύμφωνα με δεδομένα που δίνει σήμερα στη δημοσιότητα το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus. Το παρατηρητήριο αναφέρει ότι ο Νοέμβριος του 2025 ήταν «ο τρίτος θερμότερος Νοέμβριος σε παγκόσμια κλίμακα» που έχει καταγραφτεί. «Το 2025 είναι […]

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ