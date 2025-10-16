Το αιχμηρό σχόλιο Μητσοτάκη στον Φάμελλο: “Βλέπω μια νευρικότητα, οφείλεται μάλλον στους απόντες”

Ένα αιχμηρό σχόλιο επεφύλασσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο, κατά τη διάρκεια της πρωτολογίας του στη Βουλή, στη συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για την εξωτερική πολιτική.

Ο κ. Φάμελλος σχολίαζε όσα έλεγε από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός, με τον κ. Μητσοτάκη να διακόπτει για λίγο την ομιλία του και να λέει:

“Θα τα πείτε μετά κ. Φάμελλε. Βλέπω μια νευρικότητα στον χώρο σας. Αναρωτιέμαι άραγε σε τι οφείλεται“.

“Μάλλον στους απόντες, όχι στους παρόντες. Αλλά θα τα πούμε αυτά σε άλλη ευκαιρία” συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με το σχόλιό του να αναφέρεται εμμέσως στον Αλέξη Τσίπρα, που παραιτήθηκε την περασμένη εβδομάδα από τον ΣΥΡΙΖΑ.