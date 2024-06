Shrek 5: Φαίνεται πως οι περιπέτειες του αγαπημένου μας πράσινου τέρατος δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Ο Έντι Μέρφι, ο οποίος δανείζει τη φωνή του στον Γάιδαρο, έριξε φως στις φήμες που κυκλοφορούν για την πολυαναμενόμενη πέμπτη ταινία.

Ειδικότερα, σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο ηθοποιός επιβεβαίωσε ότι το “Shrek 5” βρίσκεται στα στάδια παραγωγής. «Ξεκινήσαμε να δουλεύουμε για το Shrek 4 ή 5 πριν από περίπου 5 μήνες. Ηχογράφησα το πρώτο μέρος και θα συνεχίσουμε φέτος για να το ολοκληρώσουμε», είπε ο ηθοποιός.

Αυτή η δήλωση έρχεται να ενισχύσει τις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και καιρό για την επιστροφή του Shrek 5, με πολλούς fans να ελπίζουν σε μια νέα περιπέτεια με τον αγαπημένο τους χαρακτήρα.

Eddie Murphy says he thinks ‘SHREK 5’ will release in 2025.



He has begun recording his lines for the film.



(Source: https://t.co/B3kTvwIdeo) pic.twitter.com/x8PpY6XDRc