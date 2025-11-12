Κατερίνα Καινούργιου: Η αποκάλυψη για το πώς ήρθε η εγκυμοσύνη της – «Τελικά έγινε φυσιολογικά»

Η Κατερίνα Καινούργιου, λίγες ημέρες αφότου ανακοίνωσε τη χαρμόσυνη είδηση της εγκυμοσύνης της μέσω Instagram, έκανε μια συγκινητική αναφορά στον αέρα της εκπομπής της, «Super Κατερίνα», αποκαλύπτοντας πώς μια παλαιότερη συζήτηση στο πλατό έπαιξε ρόλο στην ψυχολογία της.

Το πρωί της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου, η παρουσιάστρια φιλοξένησε την ηθοποιό Αλίνα Κωτσοβούλου, με την οποία είχε κάνει παλαιότερα μια συζήτηση για την εγκυμοσύνη.

Η Κατερίνα Καινούργιου θυμήθηκε στη συνάντηση με την Αλίνα Κωτσοβούλου πώς η ηθοποιός της είχε εξομολογηθεί ότι είχε μείνει έγκυος στα 41 της με φυσιολογικό τρόπο.

Αυτή η συζήτηση, όπως άφησε να εννοηθεί η παρουσιάστρια, της είχε δώσει ελπίδα και δύναμη να συνεχίσει τις προσπάθειες.

«Έναν χρόνο έκανα ορμονοθεραπεία. Δεν είχα μπει στην εξωσωματική ακόμα. Είχα πει ότι θα κάνω τις θεραπείες τις ορμονικές που πρέπει και ότι θα μπω στην εξωσωματική από τον Σεπτέμβριο. Είχα πει όμως ότι το καλοκαίρι θα σταματήσω λίγο για να ξεκουραστώ, και έμεινα φυσιολογικά», αποκάλυψε η Κατερίνα Καινούργιου.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: