Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση και μουσική, καθώς το αγαπημένο τηλεοπτικό show J2US έρχεται εκτάκτως στις οθόνες σας αυτή την Κυριακή 2 Ιουνίου στις 21:00. Σε μια έκτακτη προβολή γεμάτη εκπλήξεις, θα απολαύσουμε τα αγαπημένα ζευγάρια του show στη σκηνή για να τραγουδήσουν ξανά και να μας ανεβάσουν την διάθεση.

Τι θα δούμε στο live της Κυριακής

Το πιο φαντασμαγορικό show της ελληνικής τηλεόρασης, το Just the 2 of Us με τον Νίκο Κοκλώνη, έρχεται, εκτάκτως, αυτή την Κυριακή 2 Ιουνίου στις 21:00 στον Alpha, με ένα μοναδικό μουσικό αφιέρωμα σε όλες τις δεκαετίες από το ’50 μέχρι και σήμερα.

Τα 8 ανατρεπτικά ζευγάρια του J2US, θα δοκιμαστούν σε διαχρονικές επιτυχίες ενώ θα απολαύσουμε και τους τραγουδιστές του show σε μοναδικά medley, που θα μας ταξιδέψουν στο μουσικό παρελθόν.

Με ένα διασκεδαστικό video στα social media, οι διαγωνιζόμενοι του J2US δίνουν ραντεβού με τους τηλεθεατές για την Κυριακή αντί για το Σάββατο.

