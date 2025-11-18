Ανθή Βούλγαρη: Οι ευχές στην Κατερίνα Καινούργιου για την εγκυμοσύνη της – «Είμαι πολύ χαρούμενη»

Σε μια αποκλειστική συνέντευξη στην κάμερα του «Breakfast@Star» και στον δημοσιογράφο Ηλία Σκουλά, η Ανθή Βούλγαρη μίλησε για την πορεία της στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, την απουσία του Γιώργου Παπαδάκη, αλλά και για την Κατερίνα Καινούργιου, στέλνοντάς της τις πιο θερμές ευχές για την πρόσφατα ανακοινωθείσα εγκυμοσύνη της.

«Η απουσία του Γιώργου Παπαδάκη βέβαια είναι αισθητή γιατί είναι ένα κεφάλαιο μόνος του. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε επαγγελματίες και όταν αποφασίζουν ότι πρέπει να είναι εκτός, το δεχόμαστε και προχωράμε. Ο Παπαδάκης είναι μια ιστορία μόνος του και οι νέοι παρουσιαστές είναι δύο εξαιρετικοί συνάδελφοι», είπε αρχικά η Ανθή Βούλγαρη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και πρόσθεσε: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για την Κατερίνα. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον από τον κόσμο να δει τις παρουσιάστριες που αγαπάει. Δεν το καταλαβαίνω αυτό ότι πουλάνε οι εγκυμοσύνες. Δεν μου αρέσει σαν έκφραση».

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:

Η στενή σχέση των δύο παρουσιαστριών είναι γνωστή, καθώς στο παρελθόν είχαν συνεργαστεί επιτυχώς στην πρωινή ζώνη.

Η Ανθή Βούλγαρη, η οποία πριν από λίγους μήνες έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, ένα υγιέστατο αγοράκι, είναι σε θέση να κατανοήσει πλήρως τη συγκίνηση και τη χαρά της συναδέλφου της.

Να θυμίσουμε ότι η Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωσε πρόσφατα τα ευχάριστα νέα, δημοσιεύοντας τρυφερές φωτογραφίες αγκαλιά με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.