Τομ Χόλαντ: Στα γυρίσματα της νέας ταινίας «Spider-Man: Brand New Day» – «Νιώθω διαφορετικά αυτή τη φορά» (βίντεο)

Η Sony Pictures κυκλοφόρησε ένα βίντεο από τα παρασκήνια της επερχόμενης ταινίας «Spider-Man: Brand New Day», προσφέροντας στους θαυμαστές μια ματιά από τα γυρίσματα της πρώτης ημέρας στη Γλασκώβη.

Στο κλιπ, διάρκειας 60 δευτερολέπτων, ο πρωταγωνιστής Τομ Χόλαντ (Tom Holland) φαίνεται να φοράει τη νέα στολή του αγαπημένου υπερήρωα, να συνομιλεί με ενθουσιώδεις νεαρούς θαυμαστές και να γυρίζει μία σκηνή δράσης πάνω σε ένα κινούμενο τανκ.

«Είναι η πρώτη ημέρα, η 4η φορά στην ιστορία μου στο “Spider-Man“», ακούγεται να λέει ο Χόλαντ στο βίντεο. «Είναι αστείο, βάζοντας τη στολή αυτήν τη φορά, νιώθω κάπως διαφορετικά. Είναι, επίσης, η πρώτη φορά που έχουμε θαυμαστές στο γύρισμα της πρώτης ημέρας, οπότε είναι πραγματικά συναρπαστικό που το μοιραζόμαστε μαζί τους», συμπλήρωσε.

Μία από τις όμορφες στιγμές του βίντεο είναι όταν ο πρωταγωνιστής σηκώνει ένα παιδί, ντυμένο επίσης με τη στολή του Spider-Man, πάνω από ένα κιγκλίδωμα για μία αναμνηστική φωτογραφία.

«Έχουμε κάποια γνωστά πρόσωπα στο γύρισμα», ανέφερε ο σταρ προσθέτοντας: «Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, ελπίζω να το κάνω σωστά χωρίς πίεση». Υπό τους ήχους μίας επικής μουσικής, το υπόλοιπο βίντεο δείχνει τον Χόλαντ να εκτελεί μία εναέρια σκηνή πάνω σε ένα τανκ και να ελέγχει στη συνέχεια την απόδοσή του σε μία οθόνη. Σε μία σκηνή τραβάει με δύναμη την είσοδο του στρατιωτικού οχήματος, αλλά η λαβή σπάει από την υπεράνθρωπη δύναμή του. Στο τέλος του γυρίσματος, ο Χόλαντ σφίγγει τους μυς του και φωνάζει στην κάμερα: «Αυτό ήταν φοβερό».

Στο πλευρό του πρωταγωνιστή βρίσκονται οι Ζεντάγια, Τζέικομπ Μπάταλον (Jacob Batalon), Σέιντι Σίνκ (Sadie Sink), Λίζα Κολόν-Ζάγιας (Liza Colón-Zayas), Τζον Μπέρνταλ (Jon Bernthal), Μαρκ Ράφαλο (Mark Ruffalo) και Μάικλ Μάντο (Michael Mando) υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον (Destin Daniel Cretton) και σε σενάριο των Κρις Μακένα (Chris McKenna) και Έρικ Σόμερς (Erik Sommers).

Το «Spider-Man: Brand New Day» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 31 Ιουλίου του 2026, σύμφωνα με το Variety.