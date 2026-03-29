Θεοφάνους για Μαρινέλλα: «Έφυγε η μάνα μου»

Με μια συγκλονιστική ανάρτηση ο Γιώργος Θεοφάνους αποχαιρέτησε την Μαρινέλλα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών.

Συγκεκριμένα, ο διάσημος συνθέτης που είχε συνεργαστεί με τη σπουδαία ερμηνεύτρια μεταξύ άλλων τόνισε πως πέθανε η μάνα του, ενώ στο μυαλό του θα μείνει χαραγμένη η εικόνα της Μαρινέλλας με το τεράστιο χαμόγελό της.

«Είμαι Κωνσταντινούπολη. Έχω συναυλία σε λίγα λεπτά. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό. Ήρθα εδώ για την Παναγία των Βλαχερνών και τους εορτασμούς με τον πατριάρχη σήμερα για τα 1400 χρόνια. Για την άλλη μου μάνα την Παναγία και έφυγε η μάνα μου. Εγώ θα τη θυμάμαι πάντα έτσι ένα τεράστιο χαμόγελο, μια μεγάλη καρδιά. Καλό ταξίδι μάνα! Σβήσε τα φώτα, σβήσε τα φώτα» ανέφερε.