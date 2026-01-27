The Birth Center: Γιατί κλείνει το πρώτο ανεξάρτητο κέντρο τοκετού στην Ελλάδα της Εριέττας Κούρκουλου

Σε μια απρόσμενη ανακοίνωση προχώρησε η Εριέττα Κούρκουλου, γνωστοποιώντας τη διακοπή της λειτουργίας του «The Birth Center», του πρώτου ανεξάρτητου κέντρου φυσικού τοκετού στην Ελλάδα. Μέσω ενός βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ιδρύτρια του κέντρου εξήγησε πως η δομή εισέρχεται σε μια περίοδο παύσης για λόγους οργανωτικής αναδιάρθρωσης και επανασχεδιασμού των δραστηριοτήτων της.

Η απόφαση αυτή σημαίνει πως, για το προσεχές διάστημα, το κέντρο δεν θα πραγματοποιεί φυσικούς τοκετούς στις εγκαταστάσεις του.

Η Εριέττα Κούρκουλου δεν δίστασε να μιλήσει για «προσωπική αποτυχία», αναλαμβάνοντας το μερίδιο της ευθύνης που της αναλογεί και σημειώνοντας πως το συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο αποδείχθηκε μη βιώσιμο υπό τις παρούσες συνθήκες στη χώρα μας.

Το μήνυμα της Εριέττας Κούρκουλου Λάτση

«Καλησπέρα σε όλους. Μετά από τέσσερα χρόνια σκληρής δουλειάς, πραγματικής αφοσίωσης και πίστης σε ένα πολύ σπουδαίο όραμα, δυστυχώς καλούμαι να ανακοινώσω το κλείσιμο του πρώτου ανεξάρτητου κέντρου τοκετού στην Ελλάδα.

Αυτή η απόφαση είναι μία απόφαση που ήταν πραγματικά πολύ δύσκολη για εμένα. Δυστυχώς, δεν μου αφήνεται πλέον καμία άλλη επιλογή. Το μοντέλο το συγκεκριμένο έχει αποδειχθεί μη βιώσιμο, βάσει των δεδομένων συνθηκών που επικρατούνε σήμερα στη χώρα μας.



Εγώ μέχρι και από πριν λίγες μέρες ήμουν διατεθειμένη να δώσω χρόνο, τον χρόνο που θεωρούσα ότι χρειαζόταν το συγκεκριμένο εγχείρημα για να ορθοποδήσει. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό λόγω των εσωτερικών μας… συνθηκών, πράγμα το οποίο με λυπεί πραγματικά και ειλικρινά.



Οπότε εδώ είμαστε σε μία πολύ δύσκολη στιγμή και ημέρα για όλους μας. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να πω ότι αποδέχομαι και παραδέχομαι το μερίδιο ευθύνης που μου αναλογεί στην αποτυχία αυτού του project, γιατί είναι και μία προσωπική μου αποτυχία.

Να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη από τις γυναίκες που περίμεναν πώς και πώς να γεννήσουν στο κέντρο μας και να τονίσω ότι αυτό δεν είναι μία αποτυχία του μαιοκεντρικού μοντέλου φροντίδας.



Το μαιοκεντρικό μοντέλο φροντίδας και ο σεβασμός στον τοκετό της γυναίκας είναι κάτι το οποίο έχει τεράστια ανάγκη η χώρα μας. Είναι κάτι το οποίο θα συνεχίζω με κάθε τρόπο να στηρίζω και μακάρι να μου δοθεί κάποια στιγμή η ευκαιρία να κάνω κάτι παρόμοιο εντός μαιευτηρίου, είτε αυτό είναι ένα ιδιωτικό είτε ένα δημόσιο μαιευτήριο. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο θα αγκαλιαζόταν πολύ πιο εύκολα από την ελληνική κοινωνία.



Να σας ευχαριστήσω όλους για την πίστη σας, για τη θετική σας ενέργεια, για το πόσο αγκαλιάσατε αυτό το εγχείρημα από την πρώτη ημέρα. Ήταν πολύ σημαντική αυτή η υποστήριξη στην υλοποίηση του project και να ευχηθώ σε όλους καλή συνέχεια και να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο σας», ακούγεται να λέει η Εριέττα Κούρκουλου στο Instagram.