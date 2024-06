Η Rihanna, η εμβληματική τραγουδίστρια και fashion icon, έκανε μια σπάνια εμφάνιση που ξάφνιασε τους θαυμαστές της, αφήνοντας τα φυσικά μαλλιά της να λάμψουν. Η ίδια απαθανατίστηκε στους δρόμους της Νέας Υόρκης και έγινε viral.

Ειδικότερα, στις 9 Ιουνίου, η Rihanna απαθανατίστηκε στους δρόμους της Νέας Υόρκης, φορώντας ένα casual σύνολο και αφήνοντας τα κοντά, ξανθά και σγουρά μαλλιά της να πλαισιώνουν το πρόσωπό της.

Η εμφάνιση αυτή αποτέλεσε έκπληξη για τους fans, καθώς η Rihanna συνηθίζει να εμφανίζεται με διάφορα χτενίσματα, extensions και περούκες, σπάνια αποκαλύπτοντας την φυσική υφή των μαλλιών της.

Rihanna makes the rare move of wearing her natural hair out in NYC – after announcing Fenty Hair expansion https://t.co/IuT8TTMIV4