Πύρρος Δήμας για Μαρινέλλα: Η απώλειά σου αφήνει ένα μεγάλο κενό

Το δικό του αντίο στην Μαρινέλλα που πέθανε σε ηλικία 87 ετών είπε με ανάρτησή του ο Πύρρος Δήμας.

Ο πρώην αθλητής της άρσης βαρών, πρωταθλητής και πολλαπλός Ολυμπιονίκης ανήρτησε μια κοινή φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της είδησης του θανάτου της σπουδαίας ερμηνεύτριας.

«Μεγαλώσαμε με τα τραγούδια σου, με τη φωνή και την ψυχή σου. Η απώλειά σου αφήνει ένα μεγάλο κενό. Καλό σου ταξίδι» ανέφερε ο Πύρρος Δήμας.