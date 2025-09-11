Πρίγκιπας Χάρι: Συναντήθηκε με τον Κάρολο μετά από ενάμιση χρόνο – Οι πρώτες δηλώσεις του

Μια ιστορική συνάντηση έλαβε χώρα στη Μεγάλη Βρετανία, καθώς ο Πρίγκιπας Χάρι και ο πατέρας του, Βασιλιάς Κάρολος, βρέθηκαν ξανά πρόσωπο με πρόσωπο μετά από 18 μήνες σιωπής. Ο δευτερότοκος γιος του μονάρχη επισκέφθηκε το Clarence House με σκοπό να γεφυρώσει το χάσμα που είχε δημιουργηθεί.

Σύμφωνα με το περιοδικό PEOPLE, η συνάντηση στη βασιλική κατοικία διήρκεσε μόλις 55 λεπτά. Μετά την αναχώρησή του, ο 40χρονος Χάρι παρευρέθηκε σε μια ειδική δεξίωση στο Λονδίνο για τους Invictus Games, τον διαγωνισμό που έχει δημιουργήσει για βετεράνους και μέλη των ενόπλων δυνάμεων.

Εκεί, δημοσιογράφος τον πλησίασε και τον ρώτησε για το πώς είναι ο πατέρας του. Ο Πρίγκιπας Χάρι απάντησε με ένα χαμόγελο, λέγοντας: «Είναι υπέροχος, ευχαριστώ».

Η σύντομη αλλά θετική δήλωση του Χάρι προκάλεσε αίσθηση, καθώς είναι η πρώτη του δημόσια αναφορά στην κατάσταση του πατέρα του μετά τη συνάντησή τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε αντίθεση με την προσπάθεια επανασύνδεσης με τον Βασιλιά Κάρολο, η σχέση του Πρίγκιπα Χάρι με τον μεγαλύτερο αδελφό του, Πρίγκιπα Ουίλιαμ, παραμένει ιδιαίτερα ψυχρή.

Η συνάντηση με τον πατέρα του αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς την εξομάλυνση των σχέσεων του Χάρι με τη βασιλική οικογένεια, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας πλήρους συμφιλίωσης.