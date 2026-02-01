Πέτρος Λαγούτης – Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ: Το ζευγάρι χώρισε μετά από τρία χρόνια σχέσης

Τίτλους τέλους φαίνεται πως έριξε η σχέση του Πέτρου Λαγούτη και της Μάρθας Λαμπίρη Φεντόρουφ, έπειτα από περίπου τρία χρόνια κοινής πορείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, οι δύο ηθοποιοί αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει κάποια δημόσια τοποθέτηση ή επίσημη δήλωση από καμία πλευρά.

Καλά ενημερωμένες πηγές αναφέρουν πως το πρώην ζευγάρι έχει απομακρυνθεί τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, με την απόσταση να γίνεται αισθητή και στο στενό τους περιβάλλον.

Την ίδια περίοδο, ο Πέτρος Λαγούτης βρισκόταν για μεγάλο μέρος του χειμώνα στη Θεσσαλονίκη, λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων, καθώς πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση «Ας περιμένουν οι γυναίκες», βασισμένη στην ομώνυμη ταινία του Σταύρου Τσιώλη.

Ο έρωτας τους «παγίδευσε»

Η γνωριμία τους ξεκίνησε στα γυρίσματα της επιτυχημένης σειράς του ΑΝΤ1 «Παγιδευμένοι», που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το τηλεοπτικό κοινό.

Στους πρώτους μήνες της σχέσης τους είχαν επιλέξει να διατηρήσουν χαμηλό προφίλ, ωστόσο ο φωτογραφικός φακός τους είχε απαθανατίσει μαζί σε κινητοποιήσεις του κλάδου των ηθοποιών κατά του νομοσχεδίου για τις δραματικές σχολές, γεγονός που έφερε το ειδύλλιο στο φως της δημοσιότητας.

Αργότερα, η Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ είχε επιβεβαιώσει δημόσια τη σχέση τους, ενώ και οι δύο, μέσα από συνεντεύξεις τους, υπογράμμιζαν τη σημασία της ηρεμίας και της σταθερότητας στην προσωπική τους ζωή, επιλέγοντας να προστατεύουν τη σχέση τους από την υπερβολική έκθεση.

Το αν ο χωρισμός αυτός είναι οριστικός ή όχι, μένει να φανεί με τον χρόνο. Προς το παρόν, πάντως, όλα δείχνουν πως ένα κοινό κεφάλαιο έχει κλείσει.