Πέθαναν γνωστό pastry chef – Η σαρκαστική απάντηση του μέσω social

Θύμα παραπληροφόρησης έπεσε ο γνωστός pastry chef Διονύσης Αλέρτας, όταν μέσο μαζικής ενημέρωσης τον εμφάνισε… νεκρό, προκαλώντας σύγχυση και ανησυχία στο κοινό που τον ακολουθεί.

Ο ίδιος αντέδρασε άμεσα μέσα από τα social media, επιλέγοντας να απαντήσει με σαρκασμό. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε καρέ από τον επίμαχο τίτλο του άρθρου και σχολίασε με χιούμορ και ειρωνική διάθεση:

«Ίσως είμαι γνωστός, μπορεί να είμαι αγαπημένος για κάποιους… αλλά σίγουρα είμαι ζωντανός.

“Δεν θα πεθάνω ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη…”».

Η ανάρτησή του έγινε γρήγορα viral, με εκατοντάδες σχόλια χρηστών να εκφράζουν τόσο την ανακούφισή τους όσο και την αγανάκτησή τους για τη συγκεκριμένη “είδηση”, ενώ κάποιοι αστειεύτηκαν.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων περιπτώσεων, όπου δημόσια πρόσωπα «κηρύσσονται» νεκρά χωρίς καμία διασταύρωση, στο όνομα του εντυπωσιασμού και των κλικ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο και, το σημαντικότερο, τέτοιου είδους δημοσιεύματα μπορούν να προκαλέσουν πραγματική ανησυχία σε συγγενείς, φίλους και ανθρώπους που ίσως το διαβάσουν πριν καν προλάβουν να επικοινωνήσουν με το αγαπημένο τους πρόσωπο.

Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη σημασία της εγκυρότητας στην ενημέρωση, αλλά και την ανάγκη μεγαλύτερης υπευθυνότητας στη διαχείριση ειδήσεων που αφορούν ανθρώπινες ζωές.