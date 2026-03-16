Όσκαρ 2026: “Όχι στον πόλεμο, free Palestine”- Η ηχηρή παρέμβαση του Χαβιέ Μπαρδέμ επί σκηνής (βίντεο)

Από τον Ισπανό ηθοποιό Χαβιέ Μπαρδέμ ήρθε μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν κατά τη φετινή απονομή των Όσκαρ 2026.

Ο ηθοποιός όταν ανέβηκε στη σκηνή για να παρουσιάσει το βραβείο Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας και πριν ανακοινώσει τον νικητή, έστειλε ένα σαφές πολιτικό μήνυμα.

«Όχι στον πόλεμο, ελευθερώστε την Παλαιστίνη» φώναξε ο 57χρονος ηθοποιός, με το κοινό να τον χειροκροτά. Javier Bardem at the #Oscars: “No to war and Free Palestine!” pic.twitter.com/z00bfq2jXn— Deadline (@DEADLINE) March 16, 2026

Μάλιστα, ο Χαβιέ Μπαρδέμ φόρεσε και μια καρφίτσα με την φράση «No a la guerra» στα ισπανικά που σημαίνει «όχι στον πόλεμο».

Νωρίτερα, μιλώντας από το «κόκκινο χαλί», είχε εξηγήσει ότι επρόκειτο για την ίδια καρφίτσα που φορούσε το 2003 σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στο Ιράκ. Αυτή τη φορά, είπε, επέλεξε να τη φορέσει για να εκφράσει την αντίθεσή του στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

«Εδώ είμαστε, 23 χρόνια μετά, πάλι με έναν άλλο παράνομο πόλεμο που δημιούργησαν ο Πρόεδρος Τραμπ και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου και που προκαλεί μεγάλη καταστροφή και τον θάνατο και τον βομβαρδισμό πολλών αθώων», είπε ο Μπαρδέμ στο The Wrap.

Όσον αφορά στη δεύτερη κονκάρδα που φορούσε, όπως εξήγησε, αντιπροσώπευε «την αντίσταση του παλαιστινιακού λαού με το χαντάλα — το οποίο είναι ένα σύμβολο ενός 10χρονου αγοριού που σχεδιάστηκε το 1969 από έναν Παλαιστίνιο, λέγοντας ότι μέχρι να επιστρέψει στην πατρίδα του, δεν θα μεγαλώσει».

Υπενθυμίζεται ότι ο ηθοποιός έχει τοποθετηθεί δημόσια και στο παρελθόν για το ζήτημα της Γάζας. Σε δηλώσεις του στο «κόκκινο χαλί» των βραβείων Emmy, λέγοντας ότι θεωρεί καθήκον του να μιλά ανοιχτά για όσα συμβαίνουν στην περιοχή.