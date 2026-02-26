Νέα πλάνα με τον Μπραντ Πιτ στην Ύδρα – “Οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων πληρώθηκαν αδρά από την παραγωγή” (βίντεο)

Στην Ύδρα παραμένει ο Μπραντ Πιτ, καθώς χθες Τετάρτη 25/2 πραγματοποιήθηκαν νέα γυρίσματα της ταινίας στο λιμάνι του αρχοντικού νησιού.

Το σκηνικό θύμισε άλλες εποχές, με την παραγωγή να «στήνει» σκηνές τόσο στον παραλιακό χώρο όσο και στο εσωτερικό ενός δελφινιού της δεκαετίας του ’80, τραβώντας τα βλέμματα κατοίκων και επισκεπτών.

Για τις ανάγκες των γυρισμάτων χρειάστηκε να γίνουν παρεμβάσεις στην καθημερινή λειτουργία του λιμανιού. Συγκεκριμένα, μετακινήθηκαν θαλάσσια ταξί που βρίσκονταν στο σημείο, ενώ ζητήθηκε από ορισμένα καταστήματα να παραμείνουν κλειστά για λίγες ώρες.

Κάτοικος του νησιού μίλησε στο DEBATER και μετέφερε το κλίμα της ημέρας αλλά και τις ενστάσεις που υπήρξαν:

«Ήταν σκηνή με κομπάρσους η χθεσινή. Μας είπαν να κλείσουμε τα μαγαζιά. Ξέρω ότι πληρώθηκαν αδρά οι ιδιοκτήτες. Υπήρξε θέμα με τα θαλάσσια ταξί που φέρνουν κόσμο από Μετόχι. Δεν είναι όλα τα λεφτά. Ο τρόπος που μας ενημέρωσαν δεν νομίζω ότι ήταν και το κάτι πιο οργανωμένο».

Παρά τις επιμέρους αντιδράσεις, η παρουσία ενός παγκόσμιου σταρ και μιας μεγάλης διεθνούς παραγωγής στην Ύδρα θεωρείται από πολλούς σημαντική διαφήμιση για το νησί, με άμεσο αλλά και μακροπρόθεσμο όφελος για τον τουρισμό.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι τα γυρίσματα άφησαν έντονο αποτύπωμα – τόσο οικονομικό όσο και συζητήσεων – στην τοπική κοινωνία.