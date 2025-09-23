Μαρία Γεωργιάδου: «Ήμασταν διαφορετικοί άνθρωποι με τον Στρ. Τζώρτζογλου – Ήταν επιλογή μου να μην ξαναπαντρευτώ»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο ήταν το μεσημέρι της Τρίτης η ηθοποιός και σεναριογράφος Μαρία Γεωργιάδου.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη σχέση που διατηρεί με τον πρώην σύζυγό της Στράτο Τζώρτζογλου με τον οποίο απέκτησαν ένα παιδί.

«Εκείνη την ώρα δεν μετράει, βρίσκεις άλλες γέφυρες, εφόσον είσαι ερωτευμένος. Με τον Στράτο ήμασταν διαφορετικοί άνθρωποι, αλλά είχαμε σημεία επαφής προφανώς για να βρεθούμε και να υπάρξουμε μαζί κι αυτά τα σημεία επαφής ήταν αρκετά για ένα διάστημα, το οποίο δεν ήταν και μικρό. Με τον Στράτο ήμασταν προβεβλημένοι σαν ζευγάρι, παίζαμε θέατρο.

Αλληλοσυμπληρωνόμασταν σε πολλά πράγματα. Είναι ο πατέρας του παιδιού μου, δεν έχουμε κακή σχέση. Έτσι κι αλλιώς δεν έχω ξαναπαντρευτεί, ήταν επιλογή μου αυτό να περάσω όμορφα χωρίς δεύτερο γάμο. Δεν έχω ανάγκη να κάνω έναν δεύτερο γάμο», ανέφερε αρχικά η Μαρία Γεωργιάδου.

«Καμιά φορά προβάλλονται και πράγματα που δεν θέλεις, αλλά αυτό δεν το επιλέγαμε τότε, δεν ήταν στο χέρι μας. Από ένα σημείο κι έπειτα παραιτήθηκα γιατί δεν ήταν στο χέρι μου. Γράφονταν πράγματα που με ενοχλούσαν, αλλά έκλεινα τα μάτια, απλώς φρόντιζα να μην τα μαθαίνει το παιδί και μέχρι εκεί. Δε με ενδιέφερε κάτι που ήταν κακόβουλο ή ήταν ψέμα. Γιατί να με ενδιαφέρει γιατί δεν το δημιούργησα και στο κάτω κάτω δεν μπορούσα να το αλλάξω. Κανείς δεν ενδιαφερόταν γιατί εσύ διαμαρτυρήθηκες. Έπαψε να με αφορά», συμπλήρωσε.