Μαίρη Συνατσάκη: Αποκάλυψε τον λόγο που αλλάζει σπίτι τόσο συχνά – Τι ανέφερε για τη νέα μετακόμιση

Η Μαίρη Συνατσάκη επέστρεψε στο YouTube με ένα νέο βίντεο και αποκάλυψε το παρασκήνιο πίσω από τις συχνές της μετακομίσεις, δίνοντας τέλος στις φήμες που κυκλοφορούσαν στα social media.

Η αποκάλυψη για τη νέα μετακόμιση

Πριν από λίγες εβδομάδες, η γνωστή επιχειρηματίας και πρώην παρουσιάστρια είχε ανακοινώσει μέσω Instagram ότι αλλάζει και πάλι σπίτι με τον Ίαν Στρατή και την κόρη τους. Το γεγονός αυτό προκάλεσε πληθώρα σχολίων, με τους followers της να εκφράζουν την απορία τους για την επαναλαμβανόμενη αλλαγή κατοικίας.

Η ίδια, θέλοντας να απαντήσει δημόσια σε όλα τα ερωτήματα, εξήγησε ότι η μετακόμιση έγινε από τα τέλη Μαΐου. Ωστόσο, λόγω ανακαίνισης στο νέο τους σπίτι, η οικογένεια μεταφέρθηκε προσωρινά στο σπίτι του παππού της στη Σαρωνίδα.

«Δεν μπορώ για πολύ καιρό να αισθάνομαι ότι αυτό που πληρώνω δεν είναι αυτό που αξίζει να πληρώνω. Σε πολλές περιπτώσεις για κάποιο λόγο μπορεί να έχει χρειαστεί να πάρω μια πολύ γρήγορη απόφαση για το πού θα πάω και άρχιζα μετά να συνειδητοποιώ τη μούρλα του κάθε ιδιοκτήτη που αποτυπωνόταν και σε χρήματα και σε απαιτήσεις», εξήγησε, μεταξύ άλλων, η Μαίρη Συνατσάκη.

Δείτε παρακάτω το βίντεο: