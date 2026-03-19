Μαίρη Συναντσάκη – Ίαν Στρατής: Νοσούν με covid – Κόλλησε και η κόρη τους

Μια «δοκιμασία» με την υγεία της αντιμετωπίζει η οικογένεια της Μαίρης Συνατσάκη, καθώς η ίδια, ο σύντροφός της Ίαν Στρατής και η μικρή τους κόρη διαγνώστηκαν θετικοί στον COVID-19.

Παρότι η πανδημία ανήκει πλέον στο πρόσφατο παρελθόν, ο ιός εξακολουθεί να κυκλοφορεί, με νέα κρούσματα να καταγράφονται σε καθημερινή βάση. Ωστόσο, στη σημερινή φάση, η νόσηση εμφανίζεται συνήθως με ηπιότερη συμπτωματολογία.

Την Πέμπτη (19.03), η γνωστή παρουσιάστρια και δημιουργός περιεχομένου γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής της ότι ολόκληρη η οικογένεια έχει προσβληθεί από τον ιό, χωρίς να διευκρινίζει αν αντιμετωπίζουν έντονα συμπτώματα.

«Στο σήμερα… Έχουμε covid. Όλοι. Οικογενειακώς», ανέφερε χαρακτηριστικά.