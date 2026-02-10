Μάγδα Λέκκα: Ποια ήταν η ηθοποιός – Η διαδρομή της σε θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση

Η είδηση του θανάτου της Μάγδας Λέκκα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών το πρωί της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου 2026, βύθισε σε θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο. Την απώλεια έκανε γνωστή με μια συγκινητική ανάρτηση ο Σπύρος Μπιμπίλας, περιγράφοντας μια γυναίκα που παρέμεινε ενεργή και δημιουργική μέχρι την τελευταία στιγμή.

Η διαδρομή της σε θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση

Η Μάγδα Λέκκα ανήκε σε εκείνη την πολύτιμη γενιά των ηθοποιών που αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά του ελληνικού θεάματος μέσα από τους λεγόμενους «χαρακτηριστικούς ρόλους». Δεν επεδίωξε ποτέ τα φώτα της εφήμερης δημοσιότητας, προτιμώντας να χτίζει τους χαρακτήρες της με μέτρο, λεπτομέρεια και μια εσωτερική αλήθεια που προσέδιδε βάθος σε κάθε έργο.

NDPPHOTO / NDP PHOTO

Με μια καριέρα που ξεπέρασε τις πέντε δεκαετίες, υπήρξε πρόσωπο βαθιάς αποδοχής και σεβασμού, ενώ η καθημερινή της παρουσία στα γραφεία του σωματείου της μαρτυρούσε τον αλτρουισμό και την αφοσίωσή της στους συναδέλφους της.

Το θέατρο αποτέλεσε το φυσικό της περιβάλλον. Από το κλασικό ρεπερτόριο μέχρι τις σύγχρονες πειραματικές παραστάσεις, η Μάγδα Λέκκα επέδειξε μια σπάνια υποκριτική πειθαρχία.

Σε μια ώριμη φάση της πορείας της, το 2017, ξεχώρισε στους «Πόθους κάτω από τις λεύκες», ενώ το 2018 παρέδωσε μαθήματα ερμηνείας στον τσεχοφικό «Θείο Βάνια».

Η συμμετοχή της στην παράσταση «Το γήρας – Ένα χορικό» (2015) άφησε έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, συμπληρώνοντας μια μακρά λίστα έργων που περιλάμβανε από τη «Μήδεια» και το «Άκου, βλέπε, σώπα» μέχρι τον «Κόσμο της Σούζυ Βογκ».

Η κινηματογραφική παρουσία από το 1969 έως το 2019

Στον κινηματογράφο, η Μάγδα Λέκκα υπήρξε η οικεία φιγούρα της διπλανής πόρτας. Ξεκινώντας από την εποχή της «Δασκάλας με τα ξανθά μαλλιά» (1969) και των ταινιών «Τα αδέλφια ορκίστηκαν εκδίκηση» (1970) και «Δικτάτωρ καλεί… Θανάση» (1973), καθιερώθηκε ως μια ηθοποιός που μπορούσε να δώσει υπόσταση σε πρόσωπα του δεύτερου πλάνου.

Η πορεία της συνεχίστηκε δυναμικά στις δεκαετίες του ’70 και του ’80 («Βρώμικη παρθένα», «Όταν οι ρόδες χορεύουν», «Αρέσω και κυκλοφορώ»), ενώ δεν έλειψε και από τον σύγχρονο κινηματογράφο.

Χαρακτηριστικοί υπήρξαν οι ρόλοι της στην «Αλεξάνδρεια» (2001), στο «Γαλάζιο φόρεμα» (2005) και στο «Luton» (2013).

Ακόμη και σε προχωρημένη ηλικία, συμμετείχε σε παραγωγές όπως το «Πάμε για ένα ούζο» (2002) και το «Zizotek» (2019), αποδεικνύοντας ότι η τέχνη δεν έχει ηλικιακά σύνορα.

Η τηλεοπτική αναγνώριση και η οικογενειακή ζωή

Αν και το θέατρο ήταν η μεγάλη της αγάπη, η τηλεόραση ήταν το μέσο που την έβαλε σε κάθε ελληνικό σπίτι.

Από τη συμμετοχή της στη σειρά «Το Δίχτυ» μέχρι τον αγαπημένο ρόλο της «κυρίας Μαρίας» στο «Κωνσταντίνου και Ελένης», η Μάγδα Λέκκα κατάφερνε να δημιουργεί ρεαλιστικούς και αξιομνημόνευτους χαρακτήρες.

Στην προσωπική της ζωή, η τέχνη ήταν οικογενειακή υπόθεση. Σύζυγος του ηθοποιού Γιώργου Ζαϊφίδη και μητέρα του επίσης ηθοποιού Βασίλη Ζαϊφίδη, έζησε μια ζωή ποτισμένη από το θέατρο.

Όσοι τη γνώρισαν κάνουν λόγο για έναν από τους πιο πρόσχαρους ανθρώπους του χώρου, μια γυναίκα που δεν φείδονταν καλών λόγων για τους νέους συναδέλφους της.