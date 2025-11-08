Κίλι Σφακιανάκη: Σήμερα το τελευταίο αντίο σε στενό οικογενειακό κύκλο στη Ριτσώνα

Σε στενό οικογενειακό κύκλο θα πουν συγγενείς και φίλοι το τελευταίο αντίο στην Κίλι Σφακιανάκη, τη σύζυγο του Νότη Σφακιανάκη σε μία λιτή τελετή στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Όπως έγινε γνωστό η 62χρονη το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τα οποία επειδινώθηκαν ραγδαία και άφησε την τελευταία της πνοή ανήμερα των γενεθλίων του τραγουδιστή.

Κατά τη διάρκεια της τελετής επιθυμία της οικογένειας είναι να ακουστεί το τραγούδι «Let her go».

Ο λαμπερός γάμος του ζευγαριού και τα παιδιά τους

Επτά χρόνια μετά τη γνωριμία τους, το ζευγάρι επισφράγισε τον έρωτά του με έναν λαμπερό γάμο το 1991.

Από τότε, η Κίλι Σφακιανάκη υπήρξε η ήρεμη δύναμη και ο βράχος δίπλα στον εκρηκτικό καλλιτέχνη, επιλέγοντας να ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, προστατεύοντας έτσι την σχέση τους και την προσωπική τους ζωή.

Ο καρπός του μεγάλου τους έρωτα ήταν η απόκτηση των δίδυμων παιδιών τους, του Απόλλωνα και της Αφροδίτης. NDPPHOTO / NDP PHOTO Ο γιος του τραγουδιστή, Απόλλωνας

Τα δίδυμα παιδιά τους ήρθαν για να ολοκληρώσουν την οικογενειακή ευτυχία του ζευγαριού, προσθέτοντας μια νότα πληρότητας στην κοινή τους πορεία.

Ο Νότης Σφακιανάκης, αν και πάντα απασχολούσε τα social media και τις εκπομπές, φρόντιζε να κρατά την οικογένειά του μακριά από τα φλας, προστατεύοντας τα αγαπημένη του πρόσωπα από την showbiz και τους paparazzi.