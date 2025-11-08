Καυγάς άνευ προηγουμένου Γκλέτσου – Χρηστίδου: «Μου στήσατε παγίδα, όχι σε μένα αυτά»

Καλεσμένος στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου ήταν το πρωί του Σαββάτου (08.11) ο Απόστολος Γκλέτσος.

Μετά την αποχώρηση του ηθοποιού από την εκπομπή «Real View», σήμερα είχε έναν ακόμα καυγά, γιατί όπως ανέφερε δεν τηρήθηκε η συμφωνία που έκανε για να βγει στον αέρα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σίσσυ μου, η συμφωνία σήμερα ήταν να βγω και να μιλήσω για το θέμα που έχει προκύψει με τους αστυνομικούς και μου κάνετε αυτή την παγίδα. Έχουμε μιλήσει με τη Βένια Καραγιάννη κι έχουμε κανονίσει κάτι, ότι θα μιλήσω για το θέμα με τους αστυνομικούς. Αυτό τώρα τι είναι; Η συμφωνία ήταν να μιλήσω για τους αστυνομικούς και στο τέλος θα γινόταν μια ερώτηση που θα αφορούσε αυτή την εκπομπή», ανέφερε ο Απόστολος Γκλέτσος.

Τότε η Σίσσυ Χρηστίδου πήρε τον λόγο και απάντησε στον ηθοποιό θέλοντας να προστατεύσει τη φήμη της εκπομπής της. «Η Βένια μου λέει ότι σε ρώτησε κιόλας αν θες να το δούμε μαζί το βίντεο και είπες ναι, Απόστολε. Μισό λεπτάκι, γιατί αυτό εκθέτει την εκπομπή. Λες κάτι στον αέρα, εμείς δεν τα κάνουμε αυτά, είμαστε πολύ συνεπείς», σημείωσε.

Ωστόσο, ο Απόστολος Γκλέτσος επέμεινε στη θέση του. «Δεν είναι συμπεριφορά αυτή. Λέω την αλήθεια, δεν λέω ψέματα ποτέ. Να βγει η Βένια στον αέρα και να πούμε τι ακριβώς έχουμε συζητήσει. Βγες στον αέρα Βένια να μιλήσουμε. Είπαμε ότι θα δούμε μαζί το βίντεο που αφορά στους αστυνομικούς. Ήταν φάουλ από μέρους σας. Να βγει η Βένια στο τηλέφωνο να μιλήσω μαζί της. Καμία παρεξήγηση δεν λύθηκε, μου στήσατε παγίδα, κανονική παγίδα! Όχι σε μένα αυτά πια! Είσαστε παιδάκια! Είστε παιδιά μου, εγγόνια μου, όχι σε μένα αυτά πια», ανέφερε εξοργισμένος.