Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Το ταξίδι στη Μύκονο με τον Γιάννη Καραβασάνη και το εντυπωσιακό μονόπετρο

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο μέλλοντας σύζυγός της, Γιάννης Καραβασάνης, λίγο μετά τον αρραβώνα τους βρέθηκαν στην Μύκονο. Το ερωτευμένο ζευγάρι απόλαυσε τις ομορφιές του νησιού των ανέμων, ενώ το μοντέλο μεταξύ άλλων κοινοποίησε φωτογραφία στην οποία φαίνονταν το εντυπωσιακό μονόπετρό της.

Δείτε παρακάτω την σχετική φωτογραφία:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πηγή φωτογραφίας: Instagram/ilianapapageorgiou

Γενικότερα η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media και κοινοποιεί συχνά φωτογραφίες από την καθημερινότητά της. Ωστόσο, ο σύντροφός της γενικότερα αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας, έτσι το μοντέλο δεν κοινοποίησε καμία κοινή φωτογραφία τους.

Το ζευγάρι φαίνεται να περνά μία από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του, ενώ η κάμερα του Mykonos Live TV τους κατέγραψε να περπατούν πιασμένοι χέρι-χέρι στα Ματογιάννια. Όπως φαίνεται η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στο πρόσωπό του έχει βρει τον άνθρωπό της, ενώ αναμένεται μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να γίνουν περισσότερες πληροφορίες γνωστές όσον αφορά τον επικείμενο γάμο τους.