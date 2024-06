Ο Ίαν ΜακΚέλεν, γνωστός κυρίως για τον ρόλο του ως Γκάνταλφ στον ”Άρχοντα των Δαχτυλιδιών”, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στον εμβληματικό χαρακτήρα της ταινίας.

Αναλυτικότερα, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο The Times, ο 85χρονος ηθοποιός δήλωσε: «Έχω ακούσει ότι ο Γκάνταλφ θα μπορούσε να επιστρέψει, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει σενάριο, δεν έχει γίνει καμία πρόταση και δεν υπάρχουν σχέδια. Το αν θα με ενδιέφερε να παίξω ξανά τον Γκάνταλφ εξαρτάται από ένα πράγμα: Αν είμαι ακόμα ζωντανός».

Η δήλωση του διάσημου ηθοποιού έρχεται να φέρει ενθουσιασμό στους fans του “Άρχοντα των Δαχτυλιδιών”, οι οποίοι ελπίζουν να δουν τον αγαπημένο τους ηθοποιό να επιστρέφει στον ρόλο που τον καθιέρωσε.

Πάντως, ο Ίαν ΜακΚέλεν δεν είναι άγνωστο να αστειεύεται για την ηλικία του και την πιθανότητα να επιστρέψει σε ρόλους που έχει παίξει στο παρελθόν. Σε προηγούμενη συνέντευξη, είχε δηλώσει ότι θα ήταν “πολύ γέρος” για να παίξει ξανά τον Magneto στους X-Men.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα ταινία “The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum” λαμβάνει χώρα χρονικά πριν από τα γεγονότα της τριλογίας “Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών”, άρα η επιστροφή του ΜακΚέλεν ως Γκάνταλφ, έστω και σε μικρότερο ρόλο, είναι θεωρητικά εφικτή.

