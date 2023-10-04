Η Κάρλα Μπρούνι αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού – «Ο λόγος που το λέω αυτό σήμερα είναι…»

Η Κάρλα Μπρούνι αποκάλυψε πρώτη φορά με ανάρτησή της στο Instagram ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού το 2019.

Η σύζυγος του Νικολά Σαρκοζί και πρώην Πρώτη Κυρία της Γαλλίας δημοσίευσε ένα βίντεο, στο οποίο κρατά μερικά μεγάλα χαρτόνια, πάνω στα οποία περιγράφει συνοπτικά την εμπειρία της με τον καρκίνο, τονίζοντας ότι μετά από έναν απαραίτητο έλεγχο, οι γιατροί της ανακάλυψαν ότι έχει όγκο στο στήθος.

«Διαγνώστηκα με καρκίνο του μαστού πριν τέσσερα χρόνια. Χειρουργείο, ραδιοθεραπεία, θεραπεία με ορμόνες, πέρασα τη συνήθη διαδικασία για αυτόν τον τύπο καρκίνου. Αλλά ήμουν τυχερή, ο καρκίνος μου δεν ήταν επιθετικός. Γιατί δεν ήταν επιθετικός; Γιατί δεν πρόλαβε να γίνει. Κάθε χρόνο, την ίδια ημερομηνία κάνω την απαραίτητη εξέταση. Εάν δεν το έκανα κάθε χρόνο, δεν θα είχα αριστερό στήθος τώρα.

Δεν γράφω αυτή την ανάρτηση για να σας πω τις λεπτομέρειες της υγείας μου. Αυτό είναι ενάντια σε μένα και δίσταζα για πολύ καιρό πριν μιλήσω για αυτό. Όχι, ο λόγος που το λέω αυτό σήμερα είναι για να μεταδώσω ένα μήνυμα. Κάντε τις εξετάσεις σας κάθε χρόνο. Οι ζωές σας εξαρτώνται από αυτό» έγραψε η Κάρλα Μπρούνι, προσπαθώντας να ευαισθητοποιήσει τις γυναίκες που την παρακολουθούν.

