Γιώργος Λιάγκας: Έξαλλος με τον Τάσο Ποτσέπη που τυλίχτηκε με την ελληνική σημαία –  «Κλείστε τον»

Αιφνιδιαστικό τέλος είχε σήμερα (31/10) η σύνδεση του Τάσου Ποτσέπη –γνωστού από το «Αγάπη μόνο»– στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1. Ο Γιώργος Λιάγκας έγινε κυριολεκτικά έξαλλος και διέκοψε τη συνέντευξη μετά από μία κίνηση που έκρινε ως άκρως προσβλητική.

Ο Τάσος Ποτσέπης, ο οποίος είχε γίνει viral πριν από περίπου εννέα χρόνια, βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο λόγω της απόφασης απομάκρυνσής του από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου υπηρετούσε ως συνοριοφύλακας από το 2020.

Η θητεία του ολοκληρώθηκε και, σύμφωνα με τον ίδιο και τον δικηγόρο του, Ανδρέα Θεοδωρόπουλο, η μη ανανέωσή της αποτελεί αδικία.

Στη σύνδεσή του με την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, ο δικηγόρος θέλησε να κάνει μια συμβολική κίνηση για να τονίσει το άδικο της κατάστασης και τύλιξε τον Τάσο Ποτσέπη με μία Ελληνική σημαία.

Η έντονη αντίδραση του Γιώργου Λιάγκα

Αυτή η κίνηση πυροδότησε την έντονη αντίδραση του Γιώργου Λιάγκα, ο οποίος διέκοψε τον δικηγόρο και, φανερά εκνευρισμένος, εξέφρασε την οργή του για την προσβολή του εθνικού συμβόλου.

«Σας παρακαλώ πολύ τώρα! Μόνο ο κύριος Ποτσέπης έχει το δικαίωμα να φορά την ελληνική σημαία; Εγώ πήγα να αντιμετωπίσω σοβαρά το θέμα και εσείς το γελοιοποιείτε», είπε αρχικά ο παρουσιαστής.

«Μπορείτε να τη βγάλετε, σας παρακαλώ; Κλείστε τον, δεν τον θέλω! Είναι ένα σοβαρό θέμα, γιατί ένας άνθρωπος δεν βαθμολογήθηκε σωστά, αλλά για να δείξουμε ποιος είναι περισσότερο Έλληνας, όχι σε εμένα αυτά!», συμπλήρωσε ο Γιώργος Λιάγκας

