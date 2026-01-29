Φισφής: «Stand-up comedian είμαι, δεν αισθάνομαι ηθοποιός»

Ο Λάμπρος Φισφής μιλώντας για τις παραστάσεις και τους τηλεοπτικούς του ρόλους, λέγοντας ότι αισθάνεται stand-up comedian και όχι ηθοποιός.

Στην εκπομπή Buongiorno βρέθηκε καλεσμένος την Πέμπτη (29/01) ο Λάμπρος Φισφής και επισήμανε ότι δεν έχει σπουδάσει υποκριτική και πως μόνο στη σειρά «Έχω παιδιά» υποδύεται για πρώτη φορά κάποιον πέρα από τον εαυτό του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο stand-up comedian είπε χαρακτηριστικά: «Stand-up comedian είμαι, δεν αισθάνομαι ηθοποιός. Δεν έχω σπουδάσει αυτό το πράγμα, είναι η πρώτη φορά που πρακτικά κάνω ρόλο. Είναι η πρώτη φορά που κάνω κάτι που δεν είναι ο εαυτός μου».

Σε διαφορετικό σημείο της συνέντευξης, ο Λάμπρος Φισφής άνοιξε την καρδιά του για την προσωπική του ζωή, μιλώντας για τη σχέση με τη σύζυγό του και για τις επιτυχίες της στον χώρο της υποκριτικής: «Με τη σύζυγό μου είμαστε μαζί από τότε που ξεκίνησα, οπότε είναι δίπλα μου σε όλη την πορεία και κάπως διαμορφώνουμε και μαζί κάποια πράγματα. Δηλαδή η κωμωδία που κάνω, διαμορφώθηκε ενώ ήταν δίπλα και η γυναίκα μου. Η σύζυγός μου κάνει βρεφικές παραστάσεις στη μουσική βιβλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής», δήλωσε.