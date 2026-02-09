Eurovision 2026 – Antigoni: Αυτό είναι το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον φετινό διαγωνισμό

Με κάθε επισημότητα το ΡΙΚ παρουσίασε χθες το τραγούδι και το βίντεο κλιπ που θα ταξιδέψουν στην Αυστρία για τον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Η Antigoni Buxton είναι η εκλεκτή της κυπριακής αποστολής, η οποία θα ανέβει στη σκηνή της Βιέννης με το κομμάτι «Jalla», ένα δυναμικό τραγούδι που παντρεύει τη σύγχρονη pop αισθητική με έντονα ethnic στοιχεία.

Η δημιουργική ομάδα πίσω από την κυπριακή συμμετοχή εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα, καθώς η ίδια η Antigoni υπογράφει τη σύνθεση και τους στίχους, ενώ την παραγωγή ολοκλήρωσαν ο διεθνούς φήμης Claydee και ο Paris Kalpos.

Στο διαγωνιστικό κομμάτι, η Κύπρος θα διεκδικήσει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό συμμετέχοντας στον Β’ Ημιτελικό της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κλήρωσης, η Antigoni θα εμφανιστεί στο δεύτερο μισό της βραδιάς, θέση που θεωρείται πλεονεκτική για την τηλεψηφοφορία.

Η Eurovision 2026 θα φιλοξενηθεί στο στάδιο Wiener Stadthalle της Βιέννης, με τους δύο ημιτελικούς να διεξάγονται στις 12 και 14 Μαΐου, ενώ ο Μεγάλος Τελικός θα κορυφωθεί το Σάββατο 16 Μαΐου 2026.

Ακούστε παρακάτω το «Jalla» της Αntigoni: