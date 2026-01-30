Εριέττα Κούρκουλου: «Σε κάθε δυσκολία, κρίσιμη απόφαση ή μεγάλη χαρά επιστρέφω σε αυτά που μου έμαθες» – Το συγκινητικό μήνυμα για τον πατέρα της

Για την Εριέττα Κούρκουλου είναι μία ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένη ημέρα η 30η Ιανουαρίου, καθώς συμπληρώνονται 19 χρόνια από την ημέρα που «έφυγε» ο πατέρας της, Νίκος Κούρκουλος, από τη ζωή.

Στις 30 Ιανουαρίου 2007 ο Νίκος Κούρκουλος έχασε τη μάχη με την καρκίνο και η Εριέττα Κούρκουλου τίμησε την μνήμη του πατέρα της δημοσιεύοντας ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media, συνοδευόμενο με φωτογραφίες τους από το παρελθόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εικόνες που αποτυπώνουν τρυφερές στιγμές πατέρα και κόρης δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram η Εριέττα Κούρκουλου, δεύτερη κόρη του Νίκου Κούρκουλου από τον γάμο του με τη Μαριάννα Λάτση.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «19 χρόνια από τότε που έφυγες και όμως σε κάθε δυσκολία, κρίσιμη απόφαση ή μεγάλη χαρά επιστρέφω σε σένα και αυτά που μου έμαθες. Σε ευχαριστώ! Σε ευχαριστώ που ήσουν το παράδειγμα χάρη στο οποίο δεν συμβιβάστηκα ποτέ με κάτι λιγότερο από την πραγματική αγάπη».

Λόγια ζεστά και ανθρώπινα, που φανερώνουν πόσο έντονη παραμένει η παρουσία του Νίκου Κούρκουλου στη ζωή της, ακόμη και σχεδόν δύο δεκαετίες μετά τον θάνατό του.

Το μήνυμα της Εριέττας Κούρκουλου απέσπασε χιλιάδες σχόλια συμπαράστασης, με πολλούς να αναφέρονται όχι μόνο στον δεσμό πατέρα-κόρης, αλλά και στη σπουδαία προσωπικότητα του αείμνηστου πρωταγωνιστή