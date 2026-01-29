Έρχεται αρραβώνας για Κάιλι Τζένερ και Τιμοτέ Σαλαμέ;

Η σχέση του Τιμοτέ Σαλαμέ με την Κάιλι Τζένερ δείχνει να περνά σε πιο σοβαρό στάδιο, με το ζευγάρι να εξετάζει το ενδεχόμενο του επόμενου βήματος. Σύμφωνα με δημοσίευμα του US Weekly, ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός και η επιχειρηματίας και influencer έχουν «συζητήσει το ενδεχόμενο να αρραβωνιαστούν μέσα στη χρονιά».

Όπως αναφέρει πηγή που μίλησε στο μέσο, η εξέλιξη αυτή μοιάζει σχεδόν αναπόφευκτη, αποκαλύπτοντας πως η Τζένερ έχει αρχίσει να αναφέρεται στον Σαλαμέ ως «ο σύζυγός μου». «Η Κάιλι σίγουρα κρατά τα ηνία και ο Τιμοτέ το λατρεύει», πρόσθεσε η ίδια πηγή, σημειώνοντας ότι «υπάρχει μια εξαιρετική ισορροπία ανάμεσα στις προσωπικότητές τους και αυτό λειτουργεί».

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχε γίνει γνωστό πως οι δυο τους πλέον συγκατοικούν, ενώ ο Σαλαμέ έχει ενταχθεί ενεργά στη ζωή των παιδιών της Τζένερ, της 7χρονης Στόρμι και του 3χρονου Έιρ, που έχει αποκτήσει με τον Τράβις Σκοτ.

Παράλληλα, πηγή είχε δηλώσει στο Page Six ότι το ζευγάρι ζει μαζί στο Λος Άντζελες εδώ και πάνω από έναν χρόνο και συμπεριφέρεται «σαν να είναι ουσιαστικά ήδη παντρεμένοι». «Είναι κολλημένοι ο ένας με τον άλλον και είναι πάντα μαζί», πρόσθεσε.

Η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ ήρθαν για πρώτη φορά κοντά στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού το 2023, με τη σχέση τους να γίνεται γρήγορα θέμα συζήτησης. Ωστόσο, οι θαυμαστές του ηθοποιού -και ιδιαίτερα η ομάδα «Club Chalamet»- δεν υποδέχτηκαν θετικά το ειδύλλιο, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να προτρέπουν το κοινό «να κάνει την Κάιλι να νιώσει ανεπιθύμητη» σε δημόσιες εμφανίσεις.

Παρά τις αντιδράσεις μέρους των φαν του, ο Τιμοτέ Σαλαμέ δεν δίστασε να εκφράσει δημόσια τον έρωτά του για την Κάιλι Τζένερ κατά τη διάρκεια των Χρυσών Σφαιρών, όταν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία Marty Supreme.

«Και τέλος, θέλω απλώς να ευχαριστήσω τη σύντροφό μου εδώ και τρία χρόνια. Σε ευχαριστώ για τα θεμέλια που έχουμε χτίσει. Σε αγαπώ. Δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό χωρίς εσένα. Σε ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ», είπε απευθυνόμενος στην Κάιλι Τζένερ. Τη στιγμή που η κάμερα στράφηκε πάνω της, εκείνη φάνηκε να απαντά: «Και εγώ σ’ αγαπώ».