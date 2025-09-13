Έλτον Τζόν: Φωτογραφία από το νοσοκομείο αναστατώνει τους θαυμαστές

Ο Έλτον Τζον τρόμαξε τους θαυμαστές του, έπειτα από την τελευταία του ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram.

Η σειρά φωτογραφιών που ανέβασε ξεκινούσε με εκείνον να είναι ξαπλωμένος στο κρεβάτι του νοσοκομείο. Η συνέχεια όμως ήταν ιδιαίτερα καθησυχαστική…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο κρεβάτι του νοσοκομείου ήταν ο τραγουδιστής Έλτον Τζον, , φορώντας κολάρο και γύψο στα δύο του πόδια, με φίλους και συνεργάτες του να βρίσκονται δίπλα του με πολλά δώρα, λουλούδια και κάρτες. Φυσικά όποιος έβλεπε αυτή την πρώτη φωτογραφία θα πάθαινε σοκ.

Στις υπόλοιπες εικόνες λοιπόν φαίνεται ότι ο διάσημος τραγουδιστής βρίσκεται στα γυρίσματα κάποιας ταινίας και όλος ο ντόρος που έγινε ήταν απλά μία παρεξήγηση.

Ο ίδιος καθησύχασε τους διαδικτυακούς του φίλους και τους επιβεβαίωσε πως πρόκειται για γυρίσματα ταινίας, καθώς πολλοί ήταν εκείνοι που δεν το αντιλήφθηκαν και θέλησαν να του ευχηθούν περαστικά. Πολλοί βέβαια χαρακτήρισαν αυτή του την κίνηση ως “κακόγουστο αστείο”.

«Ροκάρα υπερβολικά… κατέληξα με γύψο! Στα παρασκήνια με τους “Spinal Tap”. Η νέα ταινία “Spinal Tap II” και το άλμπουμ κυκλοφορούν σήμερα, με συμμετοχή μου στο “Listen To The Flower People” και το “Stonehenge”. Ευχαριστώ που με κάνατε μέρος αυτής της δουλειάς!», έγραψε ο Έλτον Τζον.