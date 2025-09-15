Ελεωνόρα Ζουγανέλη & Νίκος Συρίγος: Βόλτα στο κέντρο της Αθήνας με τη βέσπα της τραγουδίστριας (pics)

Σε μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις τους, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη και ο Νίκος Συρίγος απαθανατίστηκαν να απολαμβάνουν μια χαλαρή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας. Το ζευγάρι, που διατηρεί χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, εντοπίστηκε από τον φωτογραφικό φακό κατά τη διάρκεια των αγορών του.

Εκείνο που ξεχώρισε, ωστόσο, ήταν ότι η Ελεωνόρα Ζουγανέλη και ο Νίκος Συρίγος βρέθηκαν πάνω στη βέσπα της τραγουδίστριας, απολαμβάνοντας τη διαδρομή μέσα στην πόλη. Με casual ντύσιμο και ευδιάθετοι, έδειχναν ιδιαίτερα χαρούμενοι και άνετοι.

Η εικόνα του ζευγαριού πάνω στη βέσπα δίνει μια πιο ανθρώπινη και αυθεντική πλευρά της σχέσης τους, μακριά από τις συνηθισμένες εικόνες που τους θέλουν σε επίσημες εμφανίσεις.

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, μετά από μια επιτυχημένη σεζόν και τις sold-out καλοκαιρινές της εμφανίσεις, φαίνεται να απολαμβάνει τις στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας στο πλευρό του συντρόφου της.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι μετά από μια μεγάλη και επιτυχημένη περιοδεία σε Ελλάδα και Κύπρο, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη επιστρέφει στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία-γιορτή.

Η αγαπημένη ερμηνεύτρια θα εμφανιστεί στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, σε μια βραδιά αφιερωμένη τόσο στις μεγάλες της επιτυχίες όσο και στα καινούργια της τραγούδια.

Δείτε παρακάτω μερικές φωτογραφίες:

