Ελένη Φουρέιρα: «Μου έκαναν εντύπωση τα ασανσέρ και το ψωμί» – Οι αποκαλύψεις για την Αλβανία

H Ελένη Φουρέιρα έδωσε μια αποκαλυπτική συνέντευξη, μιλώντας με ειλικρίνεια για τη ζωή στην Αλβανία, την σχέση της με τον Αλμπέρτο Μποτία αλλά και για την εγκυμοσύνη και την γέννα του πρώτου παιδιού τους, Ερμή.

Στο podcast των «Rainbow Mermaids» βρέθηκε η Ελένη Φουρέιρα, και μίλησε για τα αρνητικά σχόλια που δέχεται καθημερινά για το ντύσιμο της, ιδίως μετά την γέννηση του γιου της.

Μιλώντας για την εγκατάσταση της στην Ελλάδα, η γνωστή τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι της έκαναν εντύπωση τα ασανσέρ διότι δεν είχε δει στην Αλβανία, αλλά και το ψωμί του φούρνου, επειδή στην πατρίδα της έτρωγε πάντα ψωμί από τα χέρια της μητέρας της.

«Όταν μπήκα σε ασανσέρ μου φάνηκε φοβερό, γιατί δεν το είχα ξαναδεί. Μου φάνηκαν κάποια πράγματα τρομερά και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Όπως και ότι το ψωμί είχε άλλη γεύση. Εμείς εκεί φτιάχναμε μόνοι μας το ψωμί. Το έφτιαχνε η μαμά μου. Οπότε εμπορίου ψωμί ή από φούρνο ήταν τελείως διαφορετικό, δεν είχα ξαναφάει στη ζωή μου. Είχα συνηθίσει να τρώω το ίδιο ψωμί και όταν μας έδωσαν το φυτικό βούτυρο, εκτός από το αγελαδινό που τρώγαμε εκεί, με το ψωμί που ήταν λίγο πιο κίτρινο, όταν το έφαγα είπα “Τι είναι αυτό; Ουάου”. Περνάνε τα χρόνια και λέω “ρε μαμά πού είναι αυτός ο φούρνος που τρώγαμε το ψωμί;” και μου λέει “είναι το ίδιο ψωμί που τρως τόσα χρόνια”», είπε η Φουρέιρα, και στη συνέχεια πρόσθεσε ότι πριν γίνει τραγουδίστρια ήταν σερβιτόρα ή μοίραζε φυλλάδια ώστε να μην επιβαρύνει την οικογένεια της οικονομικά.

Αναφερόμενη στην μητρότητα και τον ερχομό του Ερμή, η Ελένη Φουρέιρα μίλησε για την αθωότητα που έχουν τα παιδιά, η οποία όσο μεγαλώνουν χάνεται.

«Η μητρότητα με έχει αλλάξει. Γίνεσαι πάλι παιδί. Βλέπεις αυτή την αθωότητα στα μάτια του παιδιού σου και λες “ρε συ, γιατί γίναμε έτσι;”. Σου θυμίσει ένα κομμάτι του εαυτού σου που έχεις χάσει. Δεν είναι κρίμα που η κοινωνία γίνεται έτσι; Πολύ κρίμα. Θα θέλαμε να κρατάμε το παιδί μέσα μας, αλλά δεν γίνεται. Αλλάζεις, μεγαλώνεις, ωριμάζεις, πονάς, κλαις, χαίρεσαι. Ως παιδί δεν έχεις ζήσει τίποτα από όλα αυτά. Αλλά όλα καλά, δεν πειράζει. Δεν νιώθω ότι πρέπει να κρατήσω το παιδί μέσα μου. Απλά βλέπω το παιδί μου και πρέπει να του μάθω τα καλύτερα που μπορώ και να τον κάνω τον καλύτερο άνθρωπο. Είναι ένα άδειο κουτί που γεμίζει και πρέπει να τον γεμίσεις με καλά στοιχεία. Θα προσπαθήσω για το καλύτερο που μπορώ. Κάθε φορά που μου λέει “σ’ αγαπώ μαμά” δεν μπορώ να το διανοηθώ πώς το λέει και πότε το λέει. Είναι και ντροπαλός και δεν στο λέει κατά πρόσωπο. Εγώ λιώνω, πεθαίνω».

Έπειτα μίλησε για την κριτική που δέχθηκε μετά την γέννηση του παιδιού της, αποκαλύπτοντας ότι τα περισσότερα αρνητικά σχόλια τα δέχθηκε από γυναίκες.

«Ακόμα και τώρα υπάρχουν. Είναι κακό να βάζουν τις γυναίκες σε μια κατάσταση επειδή έτσι θέλουν κάποιοι. Και το περίεργο είναι ότι αυτά τα σχόλια τα ακούς από γυναίκες. Δεν είναι περίεργο; Είναι ο φόβος ο δικός τους αυτός. Γενικά να βάζουμε τις γυναίκες σε μια κατάσταση ότι “Α είσαι μαμά, όχι αυτό”, “αν είσαι μεγάλος, όχι αυτό”. Όχι αγάπη μου. Όχι. Αλλάξανε τα πράγματα, δεχτείτε το. Δεν υπολογίζουμε τίποτα από όλα αυτά πια. Κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, θα εμφανιστούμε όπως θέλουμε και όπως νιώθουμε. Είναι δυνατόν τώρα; Εγώ νιώθω πιο σέξι από τότε που έγινα μαμά»,.

Μιλώντας για τον Αλμπέρτο Μποτία, διευκρίνισε ότι διατηρούσαν σχέση εξ αποστάσεως για περίπου πέντε χρόνια, ωστόσο όταν πλησίασε η στιγμή του τοκετού, επέστρεψε στην Ελλάδα.

«Εγώ με τον Αλμπέρτο ήμασταν πολλά χρόνια σε απόσταση. Πέντε χρόνια αυτή η σχέση ήταν σε απόσταση. Γίνεται, αλλά γύρισε λίγο πριν γεννήσω. Το ήθελε, δεν μπορούσε να είναι μακριά. Όλες οι σχέσεις περνάνε από τα πάνω και τα κάτω τους, από την πολύ καψούρα, από τη βαρεμάρα. Είναι φυσιολογικό. Στο τέλος επιλέγεις τη συντοφικότητα, επιλέγεις τον άλλον. Ποτέ μη λες ποτέ και εγώ ποτέ δεν λέω “για πάντα” γιατί όλα είναι μέσα στη ζωή. Αλλά προσπαθείς, έχεις δημιουργήσει κάτι μοναδικό, ένα παιδί. Δεν είναι όλα ρόδινα πάντα», κατέληξε.