Διονύσης Σαββόπουλος: Κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ 20 μέρες μετά το θάνατό του (vid)

Είκοσι ημέρες μετά τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου, ο αείμνηστος μεγάλος δημιουργός επιστρέφει στη δισκογραφία με την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ, «Το ροκ του μέλλοντος». Ο δίσκος, ο οποίος ολοκληρώθηκε έπειτα από τρία χρόνια εργασίας, κυκλοφόρησε χθες, Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό.

Την αρχική ιδέα και την επιμέλεια του άλμπουμ ανέλαβε ο στενός συνεργάτης του Διονύση Σαββόπουλου, Ορέστης Πλακίδης. Ο κ. Πλακίδης, μιλώντας σήμερα στην εκπομπή «Buongiorno», αποκάλυψε λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του δίσκου.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει συνολικά 16 αγαπημένα τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου, τα οποία παρουσιάζονται σε νέες διασκευές με πιο σύγχρονα και ροκ στοιχεία.

Όπως ξεκαθαρίστηκε, η κυκλοφορία αυτή δεν είναι μεταθανάτια εκμετάλλευση, καθώς η δουλειά ήταν ήδη προγραμματισμένη να εκδοθεί αυτή την περίοδο.

Στο «Ροκ του Μέλλοντος» συμμετέχουν αξιόλογοι καλλιτέχνες από διαφορετικές γενιές, όπως ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Πάνος Μουζουράκης και η Klavdia, οι οποίοι τιμούν με την παρουσία τους τη διαχρονική κληρονομιά του μεγάλου δημιουργού.

«Δεν είχε σκοπό αφιερώματος, ήταν μια ιδέα δική μου. Επειδή εγώ βάζω πολύ ηλεκτρονικό στοιχείο μέσα στο υλικό, η ιδέα ήταν επειδή δούλευα πολλά χρόνια με τον Διονύση Σαββόπουλο, ήταν να συνδυάσουμε την φωνή του Σαββόπουλου με πιο μοντέρνα στοιχεία μέσα. Είναι η φωνή του στα τραγούδια, ήταν μια συνεργασία που την είχαμε συζητήσει από πριν, το ήξερε, τα ηχογραφήσαμε μαζί αυτά τα τραγούδια», είπε, μεταξύ άλλων, ο Ορέστης Πλακίδης.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: