Χούντα Κατάν: Την κατηγορούν ότι στηρίζει το καθεστώς του Ιράν – Κύμα μποϊκοτάζ για την ιδρύτρια της Huda Beauty

Η Χούντα Κατάν, η γυναίκα που κατάφερε να χτίσει μια αυτοκρατορία δισεκατομμυρίων στον χώρο της ομορφιάς, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο μιας σφοδρής αντιπαράθεσης που απειλεί την επιχειρηματική της εικόνα.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει η 42χρονη

Η ιδρύτρια της Huda Beauty κατηγορείται από χιλιάδες χρήστες των social media, και κυρίως από την ιρανική κοινότητα παγκοσμίως, ότι αναπαράγει την κρατική προπαγάνδα του Ιράν, με αποτέλεσμα οι εκκλήσεις για καθολικό μποϊκοτάζ στα προϊόντα της να πληθαίνουν.

Η οργή ξέσπασε όταν η Χούντα Κατάν κοινοποίησε ένα βίντεο που απεικόνιζε φιλοκαθεστωτικούς διαδηλωτές στην Τεχεράνη να καίνε φωτογραφίες του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρεζά Παχλαβί.

Πολλοί Ιρανοί έσπευσαν να την κατηγορήσουν ότι διαστρεβλώνει την πραγματικότητα των κινητοποιήσεων στη χώρα και ότι αποσιωπά τις φωνές εκείνων που μάχονται κατά του καθεστώτος.

Οι επικριτές της τονίζουν πως η ανάρτηση αυτή δεν αποτελεί πράξη ακτιβισμού, αλλά επικίνδυνη παραπληροφόρηση που ευθυγραμμίζεται με τις πρακτικές ενός καθεστώτος που κατηγορείται διεθνώς για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Απαντώντας στις κατηγορίες, η 42χρονη επιχειρηματίας διέψευσε ότι στηρίζει το καθεστώς, δηλώνοντας πως δεν γνωρίζει αρκετά για την εσωτερική πολιτική κατάσταση της χώρας.

«Βλέπω πολλούς ανθρώπους αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο να λένε ότι είμαι υπέρ του καθεστώτος. Ειλικρινά, δεν είμαι υπέρ του καθεστώτος, αλλά επίσης δεν γνωρίζω αρκετά για το καθεστώς. Έχω ακούσει πολλά αντικρουόμενα πράγματα», δήλωσε η ίδια.

Στο παρελθόν, η Χούντα Κατάν είχε δεχθεί ξανά σφοδρή κριτική για συνωμοσιολογικά βίντεο στο TikTok που χαρακτηρίστηκαν ως αντισημιτική παραπληροφόρηση, οδηγώντας στην αφαίρεση του περιεχομένου από την πλατφόρμα.