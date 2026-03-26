Χάρης Βαρθακούρης: 16 χρόνια γάμου με την Αντελίνα – «Όλες τις ζωές μου θέλω να τις ζήσω μαζί σου»

Δεκαέξι χρόνια κοινής πορείας συμπλήρωσαν ο Χάρης Βαρθακούρης και η Αντελίνα Βαρθακούρη, γιορτάζοντας την επέτειο του γάμου τους. Η Αντελίνα επέλεξε να μοιραστεί αυτή την ξεχωριστή στιγμή με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram.

Η δημοσίευσή της συνοδευόταν από ένα σπάνιο στιγμιότυπο από την ημέρα που το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ημερομηνία αυτή είναι διπλά σημαντική για την οικογένεια, καθώς η τελετή είχε πραγματοποιηθεί ανήμερα των γενεθλίων του γνωστού τραγουδιστή.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας, η παρουσιάστρια θυμήθηκε την ημέρα εκείνη, όταν ήταν έγκυος στην πρώτη τους κόρη, τη Μελωδία και ευχήθηκε στον σύζυγό της για τα γενέθλιά του και την επέτειό τους.

Τι έγραψε στην ανάρτησή της

«16 χρόνια πριν… με το Μελωδιάκη μας στην κοιλιά, αποφασίσαμε να παντρευτούμε τα δυο μας, τη μέρα γενεθλίων του άντρα μου. Γενέθλια και επέτειος.

Κάθε 26 Μαρτίου γιορτάζει όλος μου ο κόσμος. Χρόνια πολλά αγάπη της ζωής μου. Να σε χαιρόμαστε. Όλες τις ζωές μου θέλω να τις ζήσω μαζί σου. Σε λατρεύω και σε ευχαριστώ για όλα», έγραψε στην λεζάντα της φωτογραφίας η Αντελίνα Βαρθακούρη.

Η ανάρτηση της Αντελίνας Βαρθακούρη στο Instagram:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να θυμίσουμε ότι η γνωριμία του Χάρη και της Αντελίνας Βαρθακούρη έγινε το 2009 μέσω των social media, συγκεκριμένα μέσω Facebook, με την πρώτη τους συνάντηση να πραγματοποιείται σε ένα καφέ στη Γλυφάδα.

Μέσα σε μόλις τρεις μήνες αποφάσισαν να συγκατοικήσουν, ενώ πολύ σύντομα ήρθε και η πρώτη εγκυμοσύνη της Αντελίνας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στην Κωνσταντινούπολη το 2010, ενώ ο θρησκευτικός τους γάμος τελέστηκε το 2013, την ίδια μέρα με τη βάπτιση των δύο κοριτσιών τους, της Μελωδίας και της Λιόνας.

Το ζευγάρι έγινε ευρύτερα γνωστό μέσα από τη συμμετοχή του στο ταξιδιωτικό παιχνίδι “Global Express” το 2019, όπου ήταν και οι μεγάλοι νικήτες των 30.000 ευρώ. Οι αυθόρμητοι καβγάδες τους και οι εντάσεις ανάμεσά τους είχαν κερδίσει το τηλεοπτικό κοινό.