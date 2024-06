Η Αθηνά Οικονομάκου φαίνεται πως βιώνει μια νέα ερωτική φάση στη ζωή της, γεμάτη έντονα συναισθήματα, η οποία αποτυπώνεται και στις μουσικές της επιλογές.

Πρόσφατα, η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακολούθους ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου την είδαμε να απολαμβάνει χαλαρές στιγμές στη θάλασσα, ενώ στο βίντεο ακούγεται το τραγούδι “Until I Found You” του Stephen Sanchez, σε μια ακουστική εκδοχή γεμάτη συναίσθημα.

Το βίντεο που δημοσίευσε

Στίχοι όπως “Είπα ότι δεν θα ερωτευόμουν ποτέ ξανά, μέχρι να σε βρω” (“I said I’d never fall in love again, until I found you”), φαίνεται να αγγίζουν την ηθοποιό σε μια βαθιά προσωπική της στιγμή, αφήνοντας να εννοηθεί πως η μουσική αντικατοπτρίζει τα συναισθήματά της για τον νέο της σύντροφο, τον Ιταλοαργεντινό μπασκετμπολίστα Μπρούνο Τσερέλα.

Υπενθυμίζεται ότι η σχέση της Αθηνάς Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα αποκαλύφθηκε πρόσφατα, με το ζευγάρι να πραγματοποιεί την πρώτη του κοινή εμφάνιση στη συναυλία των Coldplay στο ΟΑΚΑ.

Είναι αξιοσημείωτο πως η ηθοποιός, σε παλαιότερες συνεντεύξεις της, είχε δηλώσει πως η μουσική αποτελεί για εκείνη ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής της και πως συχνά επιλέγει τραγούδια που αντικατοπτρίζουν την ψυχική της διάθεση.

Με βάση όλα τα παραπάνω, φαίνεται πως η επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού από την Αθηνά Οικονομάκου δεν είναι τυχαία, καθώς φέρει ένα σαφές νόημα και συνδέεται με τα συναισθήματά της για την νέα της ερωτική σχέση.

